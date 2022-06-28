Макрон анонсировал потолок цен на нефть и газ из РФ 28.06.2022, 23:37

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Эмманюэль Макрон

Лидеры Большой семерки обсудили возможность ограничить цены на российские энергоносители.

Началась разработка механизма, с помощью которого будет введен потолок цен на российские нефть и газ. Об этом заявил во вторник, 28 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита лидеров Большой семерки в Берлине, передает korrespondent.net .

"Первый механизм, который рассматривается, это установление потолка цен на российскую нефть. Такой механизм сегодня не существует. Размышления о нем начались. Я это поддерживаю. Это хорошая идея. Но есть техническая сложность в том, что российская нефть не поступает по единственной трубе. Она продается в разные страны. И есть сырая нефть, и нефть переработанная. Ряд стран ее перерабатывает. Чтобы эта инициатива сработала, надо максимально расширить альянс покупателей ... которые будут на это согласны, установят потолок цен и добьются его эффективности", - рассказал Макрон.

По его словам, по итогам саммита G7 должна начаться техническая работа.

"Можно ли, выйдя с саммита G7, нажать кнопку и заявить, что потолок цен установлен? Нет. Это неправда, потому что технический механизм не существует", - сказал президент Франции.

Такая же задача предстоит в отношении российского газа. "Это проще. Он поступает по газопроводу. А возможности России перейти на сжиженный газ очень слабые. Я это также очень поддерживаю", - сказал Макрон.

Кроме того, политики призывают покупателей энергоресурсов лучше координировать действия, чтобы с единой позиции разговаривать с производителями. Координация крупных покупателей позволит лучше удерживать цены на газ и нефть, как сырую, так и нефтепродукты.

Макрон добавил, что это поднимает много технических вопросов, которые в ближайшие месяцы будут решаться как в США и ЕС, так и в целом в G7.

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