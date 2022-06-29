Ракетный обстрел Николаева: в городе слышны громкие взрывы
- 29.06.2022, 7:33
В местах прилетов — пожары и черный дым.
Утром в среду, 29 июня, в Николаеве объявили воздушную тревогу, впоследствии начался вражеский обстрел, сообщает glavred.info.
В Сети появились фото и видео - на кадрах видны клубы черного дыма, которые поднимаются в местах "прилетов". Сообщается, что в нескольких местах попадания ракет начался пожар.
Telegram-каналы пишут, что враг запускает ракеты по Николаеву из временно оккупированного Херсона.
Мэр города Александр Сенкевич подтвердил мощные взрывы в городе. По его словам, на место выехали медики и спасатели. Видимо, есть пострадавшие.