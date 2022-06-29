«Кто-то прячется, многие разносчики повесток дома отсиделись» 29.06.2022, 7:42

иллюстрационное фото

Как в Гомельской области проходят учения по сбору военнообязанных.

С 27 июня жители районов Гомельской области стали получать повестки с требованием явиться на место учебного военного сбора. В то же время граждане опасаются, что учения могут стать лишь поводом для реальной военной мобилизации. «Флагшток» постарался узнать, как обстоят дела на самом деле.

По официальной версии, распространенной каналами Минобороны РБ, в ходе текущих учений предусмотрена проверка «контрольного оповещения» военкоматами и сбора военнообязанных на пункты отправки в воинские части. После чего военные обещают отпустить собранных военнообязанных.

«Флагшток» на условиях анонимности поговорил с жителем одного из райцентров Гомельской области, который задействован в процессе оповещения военнообязанных:

«Рассылка повесток происходит уже второй день. Вчера — с 8:00 до 21:00, сказали, что еще и завтра будет работа.

Схема такая: вызывают сначала посыльных, им раздают повестки, они идут по указанным адресам в повестках, вручают под роспись и оторванный корешок приносят к нам. Процесс может повторяться несколько раз.

В повестке указывается — в какое время и куда явиться. В военкомате пришедшего отмечают и отпускают домой со словами «спасибо, что пришли и ждите по необходимости дальнейших указаний, если понадобится, вас вызовут по повестке».

По сути, это проверка боеготовности. Такая своеобразная репетиция и заодно перепроверка списков живыми людьми, а не по запросу на работе. Ведь многие не работают на госпредприятиях или учреждениях. Это «пересчет по головам», так сказать.

Лично знаю несколько случаев, когда повестки оставлялись в щель входной двери, если никто не открыл. Кто не хочет, тот типа и не получал. В военкомате говорят, что не могут собрать всех людей. Кто-то прячется, многие разносчики повесток вообще положили «на задачу» и дома отсиделись».

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