Стали известны условия, на которых Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО 4 29.06.2022, 7:55

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В канцелярии Эрдогана заявили, что Анкара получила то, что хотела.

Финляндия и Швеция обязались сотрудничать с Турцией по вопросам борьбы с терроризмом и отменить ограничения на поставки оружия Анкаре.

Об этом сообщают Reuters и The Guardian со ссылкой на заявления по итогам встречи представителей Хельсинки, Стокгольма, Анкары и НАТО во вторник, 28 июня, в Мадриде.

По словам генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, условия соглашения подразумевают, что Швеция активизирует усилия по запросам об экстрадиции «предполагаемых боевиков» в Турцию, а в законодательство двух скандинавских стран будут внесены поправки, чтобы ужесточить их подход к этому вопросу. Также он сказал, что Финляндия и Швеция снимут ограничения на продажу оружия Турции. В канцелярии президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция «получила, что хотела» от Швеции и Финляндии.

Как пишет The Guardian, Финляндия и Швеция пообещали «не оказывать поддержку» курдскому Демократическому союзу (PYD) и Отрядам народной самообороны (YPG). По информации газеты Daily Sabah, в меморандуме также сказано, что Финляндия и Швеция «обязуются предотвращать деятельность РПК [Рабочей партии Курдистана] и других террористических организаций и их ответвлений, а также деятельность отдельных лиц, входящих в группы или сети, связанные с этими террористическими организациями».

28 июня Турция, Финляндия и Швеция перед началом саммита НАТО в Мадриде подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, в документе Турция подтвердила, что поддержит вступление двух стран в НАТО на саммите, а «конкретные шаги» по их вступлению будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

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