Путин превращает РФ в отсталое изолированное ханство 7 Павел Баев, jamestown.org

29.06.2022, 8:01

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Павел Баев

Скоро на отполированном пропагандой фасаде появятся первые трещины.

Из зарождающейся демократии постсоветская трансформация превратила Россию в коррумпированную автократию, но с начала войны против Украины Кремль пошел на новый виток. Это равносильно усилиям обратить вспять прогресс, достигнутый в модернизации государственной системы, экономики и общества. Этот эксперимент является уникальным не только по своим масштабам, но и по содержанию, поскольку Российская Федерация, в отличие от Советского Союза, получила доступ к большинству высокотехнологичных продуктов и услуг и по-прежнему активно участвует в глобальных производственно-сбытовых цепочках.

Президент России Владимир Путин пытается представить свой подход к проецированию грубой военной силы как мощный удар по контролируемому Западом мировому порядку, позиционируя Россию в авангарде предполагаемого восстания антиглобалистских сил. Его заявления, однако, слабенько поддержали на виртуальном саммите Глобального Юга, собранном Китаем 24 июня в формате БРИКС+. Какие бы обиды ни испытывали лидеры Алжира, Аргентины, Египта и Эфиопии, они не видят пользы в ликвидации ключевых институтов, поддерживающих мировой порядок — от Всемирного банка до Международного олимпийского комитета — и в то же время стремятся извлечь выгоду из санкций, введенных этими международными структурами против России.

В таком операционном маневрировании эти лидеры следят за результатами российского эксперимента и делают собственные оценки ущерба, нанесенного войной — от нехватки продовольствия до отвлечения внимания доноров. То, что обычно воспринимается как ключевой параметр успеха или его отсутствия, — это глубина экономического спада под давлением беспрецедентных санкций Запада. И хотя официальные оценки снижения ВВП на 10−12% могут показаться не столь резкими, качество этой рецессии резко отличается от возможных рецессий в США и Евросоюзе. Аналогичным образом растут издержки домохозяйств, однако в России главной движущей силой этой инфляции является резкое сокращение импорта, которое помогает сохранить положительное сальдо торгового баланса, но приводит к неуклонному росту нищеты. Российские власти рекламируют новые меры социальной поддержки, но реальные масштабы этих выплат гораздо меньше, чем резкий и официально отрицаемый скачок потребительских цен. Одним из шоков, который игнорируется тщательно сфабрикованной статистикой, является резкий скачок стоимости ремонта автомобилей — симптом глубокого кризиса в автомобильной промышленности, который не может справиться с широким разрывом цепочки поставок.

Москва объявила об импортозамещении и провозгласила его своим ответом на осуждаемые и высмеиваемые санкции Запада, но пропаганда ведь никогда не скажет о том, что «рассчитывать на собственную силу» нужно путем возвращения к низкотехнологическим производствам и разработкам. Даже этот технический регресс влетит в копейку, и Объединенная авиастроительная корпорация (часть концерна Ростех, контролируемого старым другом Путина Сергеем Чемезовым) оценила стоимость перечня основных компонентов для выпуска импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 — это 50 млрд рублей ($941,177), не считая расходов на двигатели. Ухудшение технического обслуживания приводит к снижению безопасности полетов. Крушение военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани 23 июня и две катастрофы истребителей Су-25 в начале июня является тому подтверждением.

Здравомыслящие эксперты в Москве уже признают, что российские воздушные силы не могут установить эффективный контроль над воздушным пространством Украины, а проблемы с логистикой и техобслуживанием, порожденные санкциями, гарантируют, что, как говорится, дальше — больше.

Это отсутствие современных возможностей, которые демонстрировались в парадах и высоко оценивались коррумпированным военным командованием до вторжения, определяет поразительно нестандартный характер российской стратегии «освобождения» Донбасса, которая на поверку оказалась его полным уничтожением. Парадокс обращения к старому советскому способу ведения войны, основанному на массированном применении силы, не имея при этом ни людских ресурсов, ни промышленной базы, необходимых для ее осуществления, подрывает любые небольшие завоевания, которые российские войска могут сделать на Донбассе. С каждой поставкой западных систем вооружения ВСУ делают шаг вперед в модернизации, ну а ВС РФ — шаг назад, к устарелым методам ведения войны времен Второй мировой.

Война, пусть даже замаскированная эвфемизмом «спецоперация», стала главным инструментом кремлевской политики переформатирования российского общества под старомодную патерналистскую форму — прежде всего, путем доминирования в информационном потоке и подавления всех независимых голосов. Один из неизбежных результатов такой политики —резкое увеличение эмиграции, и если шокирующее начало войны вызвало волну поспешных выездов из РФ, то в настоящее время отток поддерживается более взвешенными решениями о перемещении бизнеса и изменении карьерных планов. Власти Москвы приложили большие усилия к тому, чтобы жизнь в городе продолжалась в нормальном русле, но над магазинами, которые сменили вывески из-за ушедшего из РФ иностранного бизнеса и кинотеатрами, показывающими старые фильмы, висит гнетущая атмосфера. Для путинских поборников порядка уход тысяч молодых предпринимателей и фрилансеров означает сокращение числа протестующих, но страна теряет таланты и энергию, а демографическая ситуация в РФ будет развиваться по худшему сценарию.

На отполированном пропагандой фасаде, за которым скрывается реальная ситуация в РФ, пока еще не показались трещины. Но последствия демодернизации неизбежны. А пока еще безработица остается латентной, недовольство уходит в подполье, и даже ВС РФ, какими бы истощенными ни были, проводят наступление на Донбассе. От чего на пропагандистском фасаде появится трещина — пока неизвестно. То ли это будет забастовка на парализованном промышленном предприятии, то ли наступление украинских сил, освобождающих Херсон. Еще несколько недель небольшая банда стареющих путинских приспешников может цепляться за свое видение восстановления моделей управления в советском стиле, поскольку более широкий круг придворных пройдох снабжает их информацией, подкрепляющей идею, что это все сработает. Эксперимент еще раз сделать так, чтобы страна замкнулась внутри себя, как было при СССР, обречен на провал, потому что российское общество освоило навыки мобильности и взаимодействия, и, самые ценные его члены, при каждом удобном случае, скорее всего, продолжат покидать страну. Россия слишком велика и сложна, чтобы ее можно было превратить в средневековое, обнесенное забором ханство.

Павел Баев, jamestown.org

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