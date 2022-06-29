Мнение: Зеленский меняет модель политического взаимодействия с Беларусью 15 29.06.2022, 8:26

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Владимир Зеленский

Для Украины критически важно иметь белорусское гражданское общество в качестве надежного союзника.

Для Украины критически важно иметь Беларусь в качестве надежного союзника.

Прямое обращение Владимира Зеленского к белорусам – результат кардинального изменения всей системы взаимоотношений Украины с Республикой Беларусь, — пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

Глава украинского государства и Верховная Рада приняли окончательное решение о смене модели политического взаимодействия с северным соседом.

Зеленский ответил категорическим отказом на предложение Лукашенко о проведении кулуарных переговоров между Минском и Киевом, в том числе по вопросам транспортировки зерна. Попытка посредничества Порошенко никакого эффекта не принесла.

Последние события показали: для Украины критически важно иметь Беларусь в качестве надежного союзника. Ставка сделана на взаимодействие непосредственно с белорусским гражданским обществом, некоторыми представителями элиты и бизнеса. Будет задействован серьезный медийный потенциал. Ожидается системная работа по формированию дружественной Украине белорусской политической силы.

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