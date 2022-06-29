Экс-сотрудница Белого дома: Трамп призывал к штурму Капитолия 4 29.06.2022, 8:38

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фото: reuters

Заявление было сделано под присягой комиссии Конгресса США.

Дональд Трамп знал, что его сторонники вооружены и могут прибегнуть к насилию, когда подстрекал их к штурму Капитолия 6 января 2020 года после поражения на выборах. Об этом бывшая помощница главы президентской администрации Кэссиди Хатчинсон сообщила под присягой комиссии Конгресса, расследующей обстоятельства штурма, пишет Русская служба BBC.

Комиссия проводит серию публичных слушаний с целью выяснить, приложил ли экс-президент лично руку к тому, чтобы помешать Конгрессу подтвердить результаты выборов 2020 года.

До сих пор комиссия не располагала свидетельствами человека, который из первых рук знал бы о том, что творилось в Белом доме непосредственно перед штурмом. И вот в ходе уже шестых по счету слушаний Хатчинсон, похоже, заполнила все пробелы в следствии.

Будучи помощницей главы президентской администрации Марка Медоуза, она ежедневно общалась со своим шефом, всегда была поблизости от Овального кабинета и припомнила, как за несколько дней до штурма Капитолия Медоуз говорил, что «дела могут принять очень скверный оборот».

Тем не менее, утром 6 января, когда Медоузу сообщили, что на митинг с участием Трампа пришли его сторонники с пистолетами, ножами и иным оружием, он лишь на мгновение оторвался от телефона, чтобы спросить: «Что-нибудь еще?»

Хатчинсон утверждает также, что Трампу говорили о том, что некоторых из его сторонников не пропустила служба безопасности, поскольку они были вооружены, но президент распорядился убрать металлодетекторы и впустить всех желающих попасть на митинг, якобы заявив: «Они пришли не для того, чтобы навредить мне, пропустите их».

Трамп отреагировал на заявление Хатчинсон на своей онлайн-платформе Truth Social прямо во время дачи показаний. «Я не хотел и не требовал, чтобы вооруженных людей пустили слушать мое выступление, — написал он. — Кому такое вообще могло бы прийти в голову?»

Давая показания, Хатчинсон нарисовала не самый приглядный портрет президента, который, по ее словам, порой очень бурно реагировал на неприятные новости.

Так, когда в 2020 году генеральный прокурор Уильям Барр отмел утверждения президента о том, что во время выборов имел место подлог, Трамп в гневе разбил посуду, что он делал и в прошлом, расплескав по стенам кетчуп.

Хатчинсон также утверждала, что после того, как его сторонники пошли маршем на Капитолий, Трамп пожелал лично присоединиться к ним и даже рвался сесть за руль президентского лимузина, когда сотрудники Секретной службы отказались везти его туда.

Хатчинсон — не первый сотрудник Белого дома, дававший показания комиссии, однако в отличие от остальных она согласилась принять участие в общественных слушаниях.

Вице-председатель комиссии Лиз Чейни даже поблагодарила Хатчинсон за помощь следствию, отметив, что сторонники Трампа по-прежнему оказывают давление на своих коллег-республиканцев, чтобы те «оставались в команде».

В июле комиссия намерена провести еще по крайней мере два публичных слушания по делу о штурме Капитолия.

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