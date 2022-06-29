«Скрытая мобилизация идет активно и массово» 2 29.06.2022, 8:44

6,638

Как россиян заманивают на войну с Украиной.

На пятый месяц войны России с Украиной в РФ так и не объявили всеобщую мобилизацию - вопреки разным прогнозам, передает dw.com. Боевые задачи сейчас выполняют силами контрактников из ВС РФ и ЧВК, а также мобилизованные из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Тем не менее военкоматы ведут как никогда активную работу по поиску потенциальных контрактников, но и за срочниками охотятся с удвоенной силой, отмечают эксперты.

Повестка для ветерана боевых действий

Российский ветеран боевых действий Александр (имя изменено. - Ред.) уже несколько лет живет за границей. В российском паспорте у него до сих пор указан местный адрес регистрации, по которому сейчас живут родители. Накануне родственники Александра обнаружили в почтовом ящике повестку из военкомата с требованием явиться и встать на воинский учет.

"Я состою на воинском учете в этом военкомате уже больше двадцати лет - с тех пор, как отслужил воинскую службу в качестве рядового. Я ветеран боевых действий, - недоумевает Александр в беседе с DW. - Не знаю с чем это связано, но догадываюсь, что это скрытая мобилизация". Сам Александр осуждает нападение России на Украину и говорит, что если бы получил подобную повестку будучи в России, то постарался поскорее уехать из страны.

Повестки в военкомат все чаще приходят россиянам с армейским и боевым опытом. В соцсети "ВК" пользователи делятся тревожными новостями о вызове в военкомат и советуются, как на них реагировать. "Сын 14 (июня) ездил, ничего страшного, документы посмотрели, про контракт спросили и свободен, - успокаивает участница группы "Женский Архангельск" пользовательница Анна. - Никого силой не тащат, все нормально".

Необычные поиски контрактников в России

Правозащитник Александр Горбачев, который много лет помогает призывникам, подтверждает, что такая практика поиска контрактников появилась после начала войны - но не сразу, а около месяца назад. "Раньше на контракт набирали срочников и тех, кто сам пришел (в военкомат. - Ред.), - говорит он. - Но ни массовый обзвон, ни вызовы в военкомат не проводились, от слова "совсем".

Впрочем, о срочниках, которых в будущем можно ангажировать на контракт, тоже не забывают. Их права и раньше часто нарушались, но в этом году есть беспрецедентные случаи, рассказала глава "Солдатских матерей Петербурга" Оксана Парамонова. Например, студентов последнего курса с отсрочками до 30 июня приглашают в военкомат до этой даты на безобидную процедуру вроде уточнения данных. Будучи уверенными, что их не могут забрать в армию, молодые люди приходят в военкомат, но там принимают решение о призыве "поверх" отсрочки.

Кроме того, на горячую линию "Солдатских матерей Петербурга" стали чаще жаловаться на призыв мужчин с заболеваниями, которые противопоказаны для службы в армии. Так, зафиксированы случаи отправки на призывной пункт людей с бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если показатели здоровья хорошие (например, благодаря лекарствам) - можно служить, считают в военкоматах.

Военкоматы обращаются к бизнесу

Глава "Солдатских матерей Петербурга" обращает внимание на еще одну практику, которая раньше была непопулярна - сотрудников-мужчин вызывают в военкомат через военно-учетный стол организаций. Для этого в компании из военкомата приходят списки сотрудников, которых зачем-то хотят там видеть. Повестку, полученную на месте работы, в отличие от брошенной в почтовый ящик, нельзя проигнорировать - за неявку могут привлечь к административной ответственности.

В самом военкомате силой к контракту никого не принуждают, утверждают правозащитники. Исключение - Чечня. Там мужчин заставляют отправляться на фронт с помощью похищений, пыток и уголовных дел, сообщил недавно портал The Insider. Оксана Парамонова говорит, что такое поведение военкоматов нетипично для остальных регионов.

"Скорее, можно говорить о случаях не прямого психологического давления, а о попытках ввести человека (потенциального контрактника. - Ред.) в заблуждение относительно выплат, льгот и условий службы", - объясняет Парамонова. На горячую линию организации поступает много звонков с жалобами на несоблюдение условий контрактов. Но в итоге выясняется, что бойцы просто не прочитали договор, прежде чем подписать его, рассказала правозащитница.

Небывалое денежное довольствие контрактникам

Часто принуждать отправиться на войну и вовсе не нужно. У мобильных пунктов отбора на военную службу в виде обычных палаток в разных городах нередко можно увидеть очереди из интересующихся. В конце мая Владимир Путин отменил предельный возраст для прохождения военной службы - теперь отправиться на войну могут и желающие старше сорока лет. Среди этой категории россиян поддержка действий ВС РФ в Украине особенно велика.

Важным стимулом к участию в войне для многих россиян является хорошая зарплата. Пункты отбора на военную службу по контракту разместили десятки объявлений о найме военнослужащих. В основном там указана зарплата от двухсот тысяч рублей в месяц. Это в пять раз больше, чем медианная зарплата россиянина в прошлом году.

В описании вакансий напрямую не говорится, что придется участвовать в боевых действиях, но на то указывают косвенные признаки. Например, в конце описания указано: "Во время проведения специальной военной операции контракт может заключаться на срок от 4 месяцев". Оксана Парамонова добавляет, что в мирное время у контрактников не бывает такой высокой зарплаты. По словам Александра Горбачева, обычные зарплаты начинаются не от двухсот тысяч, а от 25 тысяч рублей.

Риски всеобщей мобилизации в России

"Скрытой мобилизации в смысле насильственного призыва в Вооруженные силы с целью участия в военных действиях в Украине - ее нет", - констатирует старший аналитик НКО International Crisis Group Олег Игнатов.

Западные СМИ и военные чиновники ожидали, что Путин объявит всеобщую мобилизацию 9 мая. Этого не случилось, но вероятность такого объявления всегда остается на повестке у страны-участницы военного конфликта, говорит Игнатов. По его словам, такое решение до сих пор не было принято по политическим причинам - пассивные сторонники войны в таком случае могут быстро превратиться в ее активных противников.

Эксперт говорит, что преимущество России в артиллерии пока позволяет ей компенсировать дефицит в пехоте для продвижения в Донбассе. На Днепр, Одессу и Киев этих сил уже не хватит. "Мы не знаем, насколько до конца готова идти Россия в Украине, - заключает Игнатов. - Россия не меняет свои цели и политику. Это значит, что если они будут прижаты в угол, то могут объявить и (всеобщую. - Ред.) мобилизацию".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».