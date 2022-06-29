Путин истощил запасы: что осталось от вооружения России 1 Том Купер, medium.com

29.06.2022, 9:08

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«Дьявол» скрывается в деталях.

Хотя мишени Путина — и, по сути, цели — остаются неясными, необычно «крупный» авиаудар, нанесенный бомбардировщиком Ту-22М-3 ВКС России через воздушное пространство Беларуси на северо-западе Украины, 25 июня 2022 года кого-то удивил, привлек много внимания, кого-то расстроил и вызвал немало вопросов. Некоторые из наиболее интересных были опубликованы как реакция на мой обзор. Думаю, ответы на них могут быть интересны многим. Таким образом, я сел и записал различные относящиеся к этой теме проблемы, которые пришли мне на ум. Конечно, многое из этого написано «по памяти», довольно много «истории», и те или иные детали могут быть не совсем точными. Однако в целом я уверен в качестве нижеизложенной истории.

Ту-22К и Х-22

Ту-22 Туполева (кодовое название ASCC/НАТО «Blinder») был сверхзвуковым средним бомбардировщиком, разработанным в конце 1950-х годов. Самолет имел длину около 42 м, вес до 92 000 кг и максимальную скорость около 1500 км/ч. Первоначальный вариант был оснащен оптическим бомбовым прицелом и мог сбрасывать только обычные свободнопадающие/неуправляемые бомбы. Да, он был быстрым, способным развивать скорость до 1,5 маха и обладал полезным запасом хода (около 2000 км, хотя в обычных источниках вы найдете гораздо более высокие цифры). Однако я не знаю никого, кто искренне хотел бы обслуживать или эксплуатировать этот самолет. Делать это было ужасно сложно — тяжелое управление, посадочная скорость выше, чем у космического шаттла, плюс те выстреливающие вниз катапультируемые кресла, которые стоили так много жизней экипажу (состоящему из трех человек).

Что же тогда удивительного в том, он оказался непопулярным, и по мере того, как ПВО конца 1950-х — начала 1960-х годов становилось все более эффективным, встал вопрос о том, как превратить Ту-22 в эффективную систему вооружения?

В то время СССР столкнулся со многими угрозами. Одной из них были авианосные боевые группы (CVBG; ныне «авианосные ударные группы») ВМС США (USN), оснащенные бомбардировщиками, вооруженными ядерными бомбами. При рассмотрении этой угрозы Советы изучили боевой опыт Тихого океана во время Второй мировой войны. Наиболее важный вывод заключался в том, что боевые машины ВМС США были хорошо защищены, и прорвать их защиту можно было только единственным способом: с помощью очень быстрых управляемых ракет, запускаемых с расстояния 400−500 км от цели. Точность была не так важна, потому что основной боеголовкой в начале 1960-х годов была ядерная бомба: это гарантировало, что даже если будет выпущена всего одна ракета, и она промахнется, скажем, на 1500−3000 метров, удар все равно нанесёт «по крайней мере, достаточный» ущерб.

Таким образом, решением для Ту-22 стала установка ракеты Х-22 (кодовое название ASCC/НАТО «AS-4 Kitchen»).

Комплекс-22, дубль — 1

Существовало что-то вроде «двух поколений» Х-22, у обоих были одинаковые размеры: длина около 11,5 м, вес почти 6000 кг. Центральным элементом был жидкостный двигатель (топливом служил высокотоксичный ИРФНА), который мог разогнать ракету до скорости 1−2+ Маха и вывести ее на дальность 400−500 км. Один Х-22 несся полуутопленным под осевой линией бомбардировщика Ту-22К: это была версия, оснащенная РЛС «Ленинец», необходимой для наведения Х-22. Все вместе получило название Комплекс-22.

Действие и реакция

Так вот, эта ранняя Х-22 была довольно примитивным оружием, головка самонаведения которого требовала цели с радиолокационным сечением около 600 кв. м: что-то очень большое — авианосец, например. Но это было мощное оружие, способное достичь максимальной дальности за «несколько минут». Неудивительно, что ВМС США очень серьезно отнеслись к угрозе «Комплекса-22» и в середине 1960-х годов приступили к исследованиям и разработкам не одной, а нескольких систем защиты. Результаты были внушительными — особенно в денежном выражении — но некоторые из них поступили на вооружение в середине-конце 1970-х годов.

Самыми важными были:

— Грумман F-14A перехватчик Tomcat, оснащенный радаром дальнего действия AWG-9 и до шести ракет дальнего радиуса действия AIM-54 Phoenix класса «воздух-воздух». Большинству людей, собирающихся это прочитать, этот реактивный самолет известен по оригинальному фильму «Лучший стрелок» 1986 года. Теперь в фильме вы можете увидеть, как экипажи ВМС США тренируются сражаться в ближнем воздушном бою с «маленькими и маневренными МиГами».

Однако официальным назначением F-14 была «защита флота» и, в частности, «защита авианосца». Tomcat был, безусловно, самой мощной системой воздушного боя периода 1970−1990-х годов. Он был способен одновременно сопровождать до 24 и одновременно поражать 6 высокоскоростных целей на дальности до 160 км (Опять же, заявленные дальности обычно совершенно разные, следует иметь в виду, что они сильно зависели от работы AWG-9. Плюс режим и тактические обстоятельства; таким образом, я говорю о чем-то вроде «фактически эффективной оболочки»).

— Но в первую очередь F-14A должен был действовать не один, а в связке с ранним бортовым самолетом Grumman E-2C Hawkeye: это — «летающий радар», способный обнаруживать приближающиеся Ту-22 на расстоянии до 500−600 км (в зависимости от их высоты полета, средств радиоэлектронной борьбы и т. д.). Прежде всего, ВМС США решили централизовать все функции управления и контроля в одной боевой системе, автоматизировать весь процесс, чтобы обеспечить быстрое реагирование и высокую вероятность перехвата даже самых проблемных целей.

— Так возникла система ПВО Aegis (также 'Aegis Combat System', САУ). Пожалуй, самая сложная (и самая дорогая) система ПВО за последние 40 лет. Aegis представляет собой усовершенствованную систему управления и контроля, использующую мощные радары и компьютеры для управления боем, отслеживания и наведения оружия и т. д.

Первоначально Aegis была установлена на 27 крылатых управляемых ракетах класса Ticonderoga: начиная примерно с 1983—1986 гг., одна из них всегда сопровождала каждый из авианосцев USN (между тем, Aegis находится на вооружении многочисленных боевых кораблей в США, Австралии, Японии, Южной Корее, Норвегии, Испании, а также был способен перехватывать баллистические ракеты).

— И наконец в качестве «последней обороны», на ближней дистанции, ВМС США оснастили все свои корабли системой ближнего боя Mk.15 Phalanx: по сути, шестиствольной пушкой с радиолокационным управлением с дальностью 1000−1500 м, способной сбивать (даже) гиперзвуковые ракеты.

В наше время все это вряд ли имеет большое значение: ведь у всех нас в одном из наших смартфонов — больше компьютерной мощности, чем хоть в AWG-9, хоть в исходных компьютерах Aegis. Благодаря Интернету мы также легко общаемся: современный «канал передачи данных», также известный как «модем», имеет размер среднего чипа. Неудивительно, что такие системы можно рассматривать как «самопонимание».

Однако еще в 1970-х и 1980-х годах F-14 был «маленькой революцией», но подвергался критике за «чрезмерную стоимость». Мощность E-2C часто высмеивали из-за его плохих характеристик на суше; мощность Aegis оставалась недооцененной, даже если она представляла собой настоящую «революцию в противовоздушной обороне»… и никого не интересовала вещь, называемая «каналом передачи данных».

На самом деле то, что USN создало таким образом, было многоуровневой интегрированной системой противовоздушной обороны (IADS), которую почти невозможно было победить.

Атаковать CVBG было все равно, что чистить лук: любой, кто пытался с ним возиться, сначала натыкался на F-14 (при условии, что противник выжил со своими AIM-54), затем на Aegis (и его Standard SAM), а затем на Phalanx. Подключенный по каналам передачи данных и совместно с E-2C, крейсер класса Ticonderoga мог контролировать все воздушное пространство 600 км вокруг БВПБ, одновременно отслеживая сотни целей и наводя на них средства защиты. F-14 могли контролировать территорию в 400 км от авианосца и — благодаря поддержке комбинации Aegis + E-2C — перехватывать приближающиеся Ту-22, прежде чем они успевали выпустить свои Х-22. И даже если бы Х-22 были выпущены, Aegis был настолько мощным, что этот единственный крейсер мог взять на себя управление ракетами ПВО, выпущенными всеми боевыми кораблями в CVBG, тем самым многократно увеличивая количество ЗРК. Которые он мог контролировать.

Вот когда это стало «игрой чисел».

Комплекс-22, дубль — 2

В среднем советский парк Ту-22К насчитывал 22−27 бомбардировщиков. Если бы этой флотилией удалось избежать E-2C и F-14 (что само по себе было бы «огромным если»), и каждый бомбардировщик выпустил бы один Х-22, система ПВО, управляемая Aegis, столкнулась бы с 22−27 ракетами. Один крейсер типа Ticonderoga был вооружен 68 ЗРК RIM-66 Standard-2. Этого достаточно, чтобы захватить каждую как минимум из двух ЗРК, если не больше. Кроме того, крейсера, оборудованные Aegis, могли управлять стандартными ЗРК, запущенными другими кораблями в CVBG. Значит, каждому Х-22, скорее всего, противостояли три, четыре и более ЗРК. Стало маловероятным, что оружие действительно пробьет защиту CVBG.

Враг это ощутит. Какое оружие получила Украина и как все происходит

Поэтому уже в 1960-х годах, когда ВМС США еще занимались разработкой всего вышеперечисленного оружия, Советы инициировали разработку модернизированного варианта Х-22. Вдобавок Туполев убедил Генштаб профинансировать совершенно новый средний бомбардировщик с новой ракетой: позже он был «замаскирован» под «улучшенную версию» Ту-22 и получил обозначение Ту-22М (ASCC/НАТО с кодовым названием «Бэкфайр»). И да, настойчивость не Рональда Рейгана или кого-либо еще, а именно маршала Дмитрия Федоровича Устинова на «наращивании обычных вооружений поверх наращивания ядерных» привела к финансовому краху СССР.

За исключением совершенно новой аэродинамики (и, следовательно, «нового облика», в том числе так называемых «качающихся крыльев»), основное отличие Ту-22 от Ту-22М заключалось в том, что новый бомбардировщик был способен загрузить не менее трех KH-22с. По одному под каждым крылом и один под осевой линией.

Конечно, Ту-22М не мог пройти больше 1500 км при такой большой загрузке, но это было совершенно нормально. Ведь комбо предназначалось для защиты от CVBG-атак на так называемые «бастионы»: районы большой концентрации крупных советских военных баз, вроде Кольского или Камчатского полуостровов. Важной была огневая мощь: один полк теперь мог выставить против CVBG до 66−81 Х-22 — и это число равно или превышает количество SM-2, загруженных в каждую из первых пяти крейсеров класса Ticonderoga.

Более того, Х-22 модернизировали под новый стандарт: Х-22М. Это не только увеличило его дальность действия до более чем 500 км, но и включало систему наведения, которая должна была вести его на гиперзвуковых скоростях выше зоны поражения таких американских вооружений, как AIM-54 и RIM-66, а затем вести его в конечное пикирование при 80 градусах и на скорости что-то вроде 4−5 Маха (+). Т. е. он должен был избежать, а затем и подавить не только F-14/AWG-9/AIM-54-, но даже систему Aegis… Однако, в отличие от Х-22, новый вариант был в первую очередь оснащен обычной кумулятивной боеголовкой весом 1000 кг, которая должна была пробивать 12-метровые пробоины в любом из боевых кораблей ВМС США, в которые он попадал…

Что осталось от всего этого в 2022 году?

…а затем холодная война неожиданно закончилась, и все это уже не имело значения…

Из-за этого, но особенно из-за путинского «правила на пакет акций», которое автоматически уничтожает любые высокотехнологичные инновации и разработки в России при его правлении, от комбинации Ту-22/Х-22 в наши дни почти ничего не осталось.

Производство Ту-22М-3 закончилось в 1993 году, и этот тип никогда не экспортировался (Беларусь и Украина сократили свои парки, унаследованные от СССР, еще в 1990-х годах). К середине 1990-х все старые Ту-22 были выведены из эксплуатации. Все более ранние подварианты Ту-22М последовали этой же тенденции. В какой-то момент (точную дату не помню) даже все части морской авиации России, оснащенные Ту-22М-3 и укомплектованные экипажами, обученными действиям против ББМ ВМС США, были «распилены», а — массово уменьшенный — парк уцелевших бомбардировщиков объединен в ВКС.

Без сомнений, речь о модернизации каких-то 250+ Ту-22М-3 до стандарта Ту-22М-4 шла еще в 1990-х годах, но единственный прототип завершил свою жизнь в каком-то музее. Да, все они тем временем были способны нести гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-15 (кодовое название ASCC/НАТО «AS-15 Kickback»), а совсем недавно ходили разговоры о том, что все они адаптированы для развертывания Х-47М2 «Кинжал». Насколько мне известно, никто никогда не видел, чтобы они их разворачивали, не говоря уже о том, чтобы использовать их «хотя бы во время испытаний или учений».

По состоянию на середину 2010-х годов в строю оставалось всего около 60 Ту-22М-3: в среднем менее 30 находились в полной боевой готовности. Да, конечно, они повидали свою долю «боёв» над Грузией (2008 год, где один был сбит), а затем над Сирией, в 2015—2016 годах, но только с применением обычных бомб.

Много лет назад… уж и не помню, когда и где, я, прочитал, что всего было изготовлено около 4000 Х-22: не уверен, что даже правильное число вспомню, но уверен, что масса была списана давным-давно — и это несмотря на некоторые разговоры об их модернизации до стандарта Х-32 несколько лет назад. Неудивительно: этот IRFNA обладает высокой коррозионной активностью и чрезвычайно опасен для здоровья. Действительно: ничего такого, с чем можно было бы возиться в мирное время. Во-первых, толку от них не было и в помине: откровенно говоря (как всегда), если бы мне кто-нибудь заявил, скажем, всего 2−4 года назад, что я при жизни увижу боевое применение Х-22— я бы ответил что-то вроде: «да, конечно, в другом голливудском блокбастере, снятом продюсером, накачавшимся наркотиками».

Положа руку на сердце: кто бы мог подумать, что какой-то экс-аппаратчик КГБ, страдающий манией величия из-за кражи сотен миллиардов, и возомнивший себя величайшим стратегом XXI века, доведет ВКС до истощения запасов современных крылатых ракет до такого уровня, что последним приходится доставать оставшиеся запасы Х-22 сорокалетней давности, которые, как известно, опасны для своих пользователей, как и любые средства противовоздушной обороны противника ???

… тем более, что по состоянию на 2019 год было неясно, находится ли даже (гораздо более совершенный и значительно меньший, хотя все еще основанный на аналогичной аэродинамической схеме) Х-15 в строю.

Я не думаю, что с тех пор они стали намного лучше. Благодаря дальновидности и мудрости Путина (последнее уступает только одному человеку: некоему Дональду… как там его), российские спецслужбы просто не имеют возможности делать это в режиме реального времени. Деньги, необходимые для разработки и развертывания достаточного количества разведывательных спутников, беспилотных летательных аппаратов-невидимок, способных барражировать над целевой зоной в течение десятков часов, и высокоточного оружия — завершили свой путь на «его» банковских счетах и на счетах «других его «акционеров». Вот что бывает, когда у власти коррумпированный придурок.

Таким образом, россияне даже не могут обнаружить, (не говоря уже об их поражении), такие относительно крупные цели, как поезда, следующие через западную и центральную Украину. Вот почему они потратили так много своих последних Х-101 и Х-555 на нанесение ударов по таким «неподвижным» элементам украинской железнодорожной сети, как трансформаторные станции или «предполагаемые склады оружия». При таких обстоятельствах развертывание 40-летних Х-22М для нанесения ударов по «крупным целям в глубине Украины» было почти всем, что они могли сделать в данный момент времени.

У такого оружия, как Х-22М, по крайней мере, есть серьезные шансы поразить «что-то» — будь то высокое здание, большой заводской цех, даже мост, а в путинских «книгах» это «совершенно нормально». Впечатляющая демонстрация огневой мощи для всех невежественных западных правительств, не так ли?

Конечно, нельзя исключать, что россияне найдут способ производства новых крылатых ракет типа Х-101 и/или Х-555 без западных чипов и процессоров, а затем вернутся к практике их развертывания, как только у них появится достаточный их запас под рукой. Извините: у меня нет хрустального шара, и поэтому не могу сказать.

Может ли и/или должно ли НАТО поставлять Украине более совершенные ЗРК?

Я начну с конца. «Должен» — безусловно, да. Если ни по какой-либо иной причине, то хотя бы для того, чтобы российские ракеты не уничтожали мирных жителей Украины. Даже если россияне действительно бы заботились о спасении невинных жизней, как некоторые из них не перестают заявлять (другие, впрочем, достаточно искренни, чтобы называть вещи своими именами, крича «убивай их и убивай еще»), их разведка, их система наведения и их вооружение слишком неточны, чтобы избежать «сопутствующего ущерба».

«Может» — это другой вопрос, ответ на который в настоящее время зависит от вещей, именуемых сейчас «умиротворением», «политической волей», «приоритетами» и «промышленными мощностями» — все это на самом деле можно обобщить как «понимание того, что поставлено на карту».

Сейчас у массы западных правительств нет понимания того, что поставлено на карту, нет представления о том, как решить хотя бы часть всех стоящих перед ними проблем, и они — на 10000% — никогда не обладали достаточным предвидением (иначе они никогда бы не допустили, чтобы Путин добрался туда, куда он добрался). Поэтому они не могут прийти к таким простым выводам: «Если помочь Украине защищаться, то это служит оборонным целям Запада даже лучше, чем перевооружение собственных вооруженных сил, которые вряд ли сделают больше, чем будут просиживать следующее лето, а потом зиму, ничего не делая, защищая Прибалтику, Польшу, Чехию и Словакию, Румынию и Болгарию…».

Еще одна проблема (а точнее, следствие вышеизложенного) заключается в том, что в настоящее время НАТО остается озабоченным вопросом перевооружения собственных вооруженных сил. По иронии судьбы, одной этой идее — перевооружения собственных вооруженных сил — мешает проблема под названием «промышленные мощности» — потому что последние низки. После 30 лет разоружения НАТО не в состоянии начать что-то вроде «массового производства» основных систем вооружений. Тем более не «за одну ночь». На самом деле: даже не «в этом году». Например, обратите внимание на неспособность немецкой промышленности выпустить более двух ЗРК IRIS-T для Украины в этом году (хорошо… давайте скажем четырёх — при условии, что они сумеют наскрести все необходимые части). Если вы думаете, что США могли бы выпускать новые ЗРК PAC-2/3 Patriot или THAAD по значительно более высоким ценам: извините, это не так.

…и даже если: РАС-2/3 не хватает дальности, чтобы поразить любые Ту-22М-3, прежде чем они смогут выпустить Х-22М. Самое большее, они могут вступить в бой с последними только после того, как те подойдут ближе.

Наконец, многие западные правительства по-прежнему настаивают на том, чтобы продолжать умиротворять Путина (или поддаваться его шантажу; называйте это как хотите). Таких персонажей всецело поддерживают поклонники идеи о том, что Путин = Россия и Россия = СССР, а СССР — это хорошо… — и все они начинают пачкать свои трусы при мысли о поставке Украине чего-то столь же «продвинутого и столь же мощного», как, скажем, ЗРК PAC-2 или PAC-3 Patriot. По крайней мере, следуя обязательной догадке, что «это спровоцирует ядерную войну», они будут возражать, что украинцам потребуется слишком много времени, чтобы научиться ими пользоваться… даже если («дьявол во мне» не может не упомянуть об этом): на самом деле это было бы гораздо более эффективное «оборонительное оружие» по своей природе, чем, скажем, уже поставленные реактивные системы залпового огня M142 HIMARS.

Итог: нет, сейчас я не вижу, чтобы кто-то доставлял «нечто подобное» — вроде ЗРК Patriot — в Киев. Или… их нет в достаточном количестве, чтобы это что-то изменило.

Том Купер, medium.com

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