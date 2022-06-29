Белорусские киберпартизаны слили персональные данные еще 477 «стукачей» 3 29.06.2022, 9:16

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Взломаны базы созданной МВД для прикрытия организации «Ларискор».

Белорусские киберпартизаны опубликовали очередной массив информации о «стукачах» в Беларуси. На этот раз совместно с «черной картой» они опубликовали персональные данные 477 человек, которые работали в организации МВД «Ларискор». Данные доступны на сайте «черной карты Беларуси».

Киберпартизаны утверждают, что организация «Ларискор», имеющая юридический адрес в Минске на улице Малая, д. 1, ком. 17а являлась прикрытием для ведения оперативно-розыскной деятельности в отношении патриотических граждан страны.

Также, согласно опубликованным данным, около 75% «сотрудников» учреждения имеют судимости, а значительная часть даже не имеет официальной регистрации.

Киберпартизаны считают, что последние лица использовались для создания «агентуры»: их забрасывали в тюремные камеры для сбора информации либо для морального или физического давления.

На прошлой неделе Киберпартизаны слили в Сеть записи прослушивания иностранных дипломатических представительств в Беларуси и их сотрудников. В том числе было представлено прослушивание из российского консульства, представительства Китая и т.д.

Похоже, база настоящая

Большинство номеров предполагаемых «стукачей» недоступны, отвечают лишь отдельные люди, обозначенные на «черной карте». «Белсат» поговорил с тремя людьми и сообщил им о взломе баз «Ларискора».

Один спросил, что ему делать в связи с утечкой его данных (сказали ему все отрицать), но в конце концов сказал, что «его это не волнует», не подтвердив напрямую работу на эту компанию. Еще по одному номеру ответила жена человека с именем, указанным на «черной карте», но сказала, что номер мужа другой – а тот оказался недоступен.

Третий же человек начал разговор с фразы «Что милиционер хочет?». Услышав о «Ларискоре», переспросил: «Ларискоре, где я работал? И что мне теперь делать?». Получив инструкцию все отрицать, он переспросил, ушла ли уже информация в сеть. Услышав, что еще нет, но скоро может появиться, послушно сказал, что в этой компании «никогда не работал».

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