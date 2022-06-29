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Корявый Третий Рим

  • Александр Кочетков
  • 29.06.2022, 9:33
  • 3,790
Корявый Третий Рим

России «выписали» официальную бумагу.

С Россией приключилась публичная конфузия - технический дефолт. Точнее, ей его технично организовали Штаты.

Что это нам дает в практическом смысле? Да почти ничего — кредитные рейтинги РФ и так давно уже провалились сами понимаете куда.

Но здесь ведь дело в символизме!

Рашисты пыжатся, аж глаза на лоб, чтобы казаться супердержавой. И что они весь мир отымеют как хотят.

А им выписывают официальную бумагу, что их корявый Третий Рим — импотент. Вот справка. С печатью.

Так что, импотетные рашисты, заткнитесь и не вякайте про свое могущество: ваши облигации, акции и прочие когда-то ценные бумаги нынче стоят дешевле бумаги, на которой отпечатаны.

Кстати, акции американских компаний, производящих HIMARS, на днях резко пошли в гору. Почему-то.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

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