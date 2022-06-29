В Украину поездом из польского Перемышля едет президент Индонезии 1 29.06.2022, 9:47

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Какова цель визита?

Президент Индонезии Джоко Видодо сегодня посетит Украину. Он вместе со своей командой едет в Киев из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Видодо.

"Перемышль, Польша, в девять часов вечера я и маленькая группа людей едем в Киев, Украина. Мы начали эту миротворческую миссию с благих намерений. Надеюсь, станет легче", - написал он.

Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kyiv, Ukraina.



Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. pic.twitter.com/fYsH79upfN — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

Напомним, ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо посетит Киев и Москву. Он намерен попросить Путина отдать приказ о немедленном прекращении огня в Украине.

Также индонезийский лидер хочет призвать страны найти немедленное решение глобального продовольственного и энергетического кризисов.

Отметим, что Индонезия осудила вторжение РФ в Украину, однако в апреле президент отклонил запрос на поставку оружия от президента Украины Владимира Зеленского.

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