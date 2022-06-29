Cолдат из «ДНР» «Чмоня» попал в обменный список после 4-х месяцев плена 3 29.06.2022, 9:54

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Оккупант успел стать «героем» многочисленных мемов.

Пленный педагог-оккупант из Горловки по имени Андрей Рязанцев, которого прозвали Чмоня, освободили по обмену, пишет glavred.info.

Видео с Чмоней, который участвует в перекличке перед увольнением, появилось в Сети.

Оккупант, который стал героем мемом в сети, отзывается на имя Рязанцев Андрей Андреевич, указывает, что рядовой находился в плену с 1 марта.

Кто такой Чмоня и почему он стал звездой

Как известно, вместе с 12 побратимами Андрей Рязанцев сдался в плен украинским военным в начале марта. Было установлено, что во время мобилизации в так называемой "ДНР" педагоги вступили в ряды одного из мотострелковых подразделений незаконных вооруженных формирований России.

Однако долго воевать на стороне оккупантов новоиспеченным солдатам не было суждено, поэтому они приняли решение сдаться ВСУ. Традиционно, захватчиков сфотографировали и выложили фотографии в свободный доступ, где их и нашли пользователи TikTok.

Бойцы ВСУ сфотографировали горе-оккупантов и выложили снимки в Сеть. Где на них и наткнулись пользователи TikTok. Растерянный и непутевый внешний вид "Чмони" так рассмешил пользователей, что они сразу начали создавать пародии на него.

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