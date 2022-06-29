«После себя водителям оставлял конфеты «Аленка» 29.06.2022, 10:02

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Белорус съездил в Норвегию с 250 евро в кармане.

Почему-то мысли о поездке на чужбину мужчин посещают именно в армии. Так было и с Евгением Никитиным. Идею попасть в Норвегию он вынашивал во время суточных нарядов — не устав же учить. К тому же парня привлекала скандинавская мифология — все эти викинги и прочие бородатые мужики с топорами. Но время все никак не находилось, уже и сын родился, ему вот-вот исполнится годик. «Если не сейчас, то никогда», — подумал герой, отпросился у жены на девять дней, взял с собой минимум купюр, рюкзак и поехал нырять в норвежские фьорды, пишет onliner.by.

— Я бы хотел показать людям, что нет ничего невозможного, если есть желание. Чтобы путешествовать, не нужно много денег, нужна мотивация! Начините с поискового запроса или просто купите билет в один конец. Путешествия именно так и работают. Всего на поездку я потратил около 250 евро, — рассказывает Евгений. Дело было в 2019 году, далее повествование от первого лица героя.

От идеи — к реализации

Я стал прикидывать самый короткий маршрут до Лофотенских островов. Можно сколько угодно откладывать или искать оправдание себе в отказе поехать куда-либо до тех пор, пока ты не купил билет. После покупки билета на автобус Минск — Таллинн для меня уже не было обратного пути.

В рюкзаке у меня была односпальная палатка, коврик, спальный мешок, запасная одежда и обувь. Из еды я взял консервы, овсянку и чай. Вместо плиты — котелок и газовая горелка. Рюкзак набивается под завязку, весит килограммов двадцать.

В Таллинне заночевал у друзей, так сказать, сэкономил. А рано утром уже отбыл на пароме в Хельсинки. Но в городе я решил не засиживаться, жена-то волнуется. Поэтому быстро выбрался за его границы и стал ловить попутку. Прямо на трассе вижу остановку, ну, думаю, кто будет сигналить на остановке, пройдусь немного. Прошелся десять километров. Я просто не мог предугадать, что трасса в Финляндии может быть ограждена бетонной стеной.

После себя водителям оставлял конфеты «Аленка»

Почему автостоп? Наверное, потому, что это отличный способ познакомиться с разными людьми, подтянуть свой слабый разговорный английский, да и, в конце концов, это бесплатно. Идеально для меня, ведь бюджет в то время у меня был весьма ограничен. Самое сложное — первый раз поднять руку. Первый раз начать разговор с водителем, боясь, что он тебя не поймет. Фуры я не тормозил, все же помнят сцену из фильма «Евротур» и Братиславу?

Самую первую машину я останавливал минут десять. На прощание водителям вручал конфетки «Аленка» — мелочь, а приятно. Она вызывает улыбку на лице у человека, а значит, вы и прощаетесь на хорошей ноте. Девушка лет тридцати согласилась меня подвезти аж на 70 километров, единственный нюанс — в машине не было задних сидений. Так и провел около часа на полу.

Каждый водитель спрашивал, куда я еду, откуда я и кем работаю. Беседы коротают дорогу и создают обоим отличное настроение.

Каждый город я указывал на карте размером с лист А4, но иногда просто ехал «на палец». Английский там худо-бедно понимают, так что от переводчиков я отказался в самые первые дни. Ночевал в палатке, в ней уютно и тепло. Но в какой-то из дней был такой ливень, что пришлось ее подвязывать, а то унесло бы ветром. Расположился, поужинал и спать. Почти 300 километров позади, а это уже круто.

Утро, купаюсь в озере, чашка чая — и в путь. Машина, еще машина. Километры дорог до цели уменьшаются, как и количество конфет «Аленка». Забавная ситуация вышла в Торнео. Я ходил на окраине этого города в поисках места для ночлега. Ну чтобы палатку поставить. Туман был настолько густой, что и руки протянутой не видать. На часах почти 12 ночи, и я решил разбить лагерь там, где стою. Лишь бы не на дороге. Оказалось, что палатка стояла на заднем дворе какого-то дома. Хозяева меня так и не заметили.

Запасы воды и пищи пополнял в местных супермаркетах, но понимал, что тратиться не стоит, дома сын подрастает — им нужнее. Уже в Швеции меня ждала большая удача: остановился парень, который едет до города Кируна, а это 300 километров за раз. Он рассказал мне, что работает на ферме у отца, смотрит скот и помогает по хозяйству, а в свободное время на выходных подрабатывает пилотом вертолета и поднимает ленивых туристов на гору. Удивительное сочетание навыков.

Мы в городе Кируна, и это самый крупный город в Швеции за полярным кругом по дороге в Норвегию. Норвежцы приезжают в Швецию, чтобы закупить продукты и вещи.

В конце июля за полярным кругом почти не бывает темно. Наверное, я мог бы пробовать ехать и ночью, но усталость и внутренние часы берут свое. Путешествуя даже без навигатора, сложно сбиться с пути. По факту тут две дороги (E75 и E10), и, придерживаясь этих указателей, ты попадаешь на Лофотены.

Вот они — Лофотенские острова. Бесконечные тоннели в скалах и под фьордами сменялись шикарными видами, скалистыми вершинами и бесчисленными резкими мостами. И все было бы круто и весело, если бы я не решил искупаться во фьорде. Будучи уверенным, что мой телефон полностью защищен от воды, я смело полез в море, поскользнулся на камне, уронил смартфон. Как итог — он умер от соленой воды.

На тот момент я потерял не только фотографии, но и связь с женой и близкими. Чтобы оповестить их, пришлось стрелять телефон у местных и писать ей с разных аккаунтов. Мало ли, подаст в международный розыск. Как выяснилось уже дома, не все сообщения ей доходили.

Возле горного озера я познакомился с норвежцем Йоханом, который сказал, что узнал о нашей стране только благодаря сериалу от НВО «Чернобыль». Мы с ним обменялись вкусняшками, соцсетями, и я отправился дальше. Впереди у меня музей викингов Lofotr — это что-то невероятное. Там тебя ничто не ограничивает — нет ни стекла, ни турникетов, а все экспонаты можно потрогать.

В кабине машины бабулька с медведем

Погода портилась, шел дождь, и стали появляться мысли о доме и о том, что пора бы уже возвращаться. Купил пару сувениров для семьи, и снова в путь. Дорога домой всегда быстрее и легче: если по пути в Норвегию не остановился ни один дом на колесах, то по пути обратно я проехал на двух! В первом ехала семья с двумя детьми, вообще из Англии. Со вторым мне и вовсе повезло. Остановилась бабулька лет шестидесяти и сказала, что может подвезти меня до уже вам знакомого местечка Торе, а это почти 500 километров. Впереди у нее пристегнутым ехал огромный плюшевый медведь, а я расположился на диване за столиком. Узнав про мою историю с телефоном, предоставила мне планшет, и всю остальную дорогу до Финляндии я был на связи с родными.

И вот я уже в порту. Беру билет на ближайший паром до Таллинна. И если из Таллинна в Хельсинки мне билет обошелся всего в 8 евро, то обратно перед самым отправлением он уже был 45. Пару часов — и я уже в Эстонии, не за горами автобус до Минска.

Когда я приехал домой, супруга спросила, почему я был без связи и почему так долго не писал. Оказалось, что все мои сообщения были у нее в «Запросах на переписку». Вот как бывает.

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