На Змеином «жарко»: ВСУ ударили по оккупантам на острове

На Змеином «жарко»: ВСУ ударили по оккупантам на острове1
- 29.06.2022, 10:03
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Захватчикам устроили «змеиную погоду».
Украинские военные ударили по российским захватчикам на временно оккупированном острове Змеиный.
Об этом сообщает пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram. Он отмечает, что ВСУ устроили оккупантам "жаркую погоду".
"В среду в Украине еще жарче: температура поднимется до +35°. На некоторых территориях очень жарко. Ответственные за "змеиную" погоду – ВСУ", – написал Братчук.
Он отметил, что подробности будут позже, и что сейчас не нужно мешать работать "военным метеорологам".