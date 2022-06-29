На Змеином «жарко»: ВСУ ударили по оккупантам на острове 1 29.06.2022, 10:03

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Захватчикам устроили «змеиную погоду».

Украинские военные ударили по российским захватчикам на временно оккупированном острове Змеиный.

Об этом сообщает пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram. Он отмечает, что ВСУ устроили оккупантам "жаркую погоду".

"В среду в Украине еще жарче: температура поднимется до +35°. На некоторых территориях очень жарко. Ответственные за "змеиную" погоду – ВСУ", – написал Братчук.

Он отметил, что подробности будут позже, и что сейчас не нужно мешать работать "военным метеорологам".

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