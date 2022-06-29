«Продукция не просто подорожала, выбор стал гораздо меньше» 29.06.2022, 10:13

На сколько подорожала бытовая химия и косметика в Беларуси с началом войны в Украине

Intex-press сравнил ассортимент и ценники из акционного буклета одного из крупных белорусских сетевых магазинов бытовой химии и косметики за февраль и июнь 2022 года.

Выбор непродовольственных товаров на полках специализированных сетевых магазинов в последнее время заметно сузился. На скидках продукции еще меньше: если в феврале 2022 года, до начала военных действий в Украине и последовавших за ними санкций, скидочный буклет магазина занимал 48 страниц, то к июню он «похудел» до 28 страниц.

И если раньше товары первой необходимости, такие как женские прокладки или детские подгузники, можно было найти на акциях часто и в ассортименте, то теперь скидок на них почти нет.

Подорожало самое необходимое

Листая старую акционную газету и сравнивая февральские ценники с июньскими, замечаешь, что практически вся продукция серьезно подорожала. Причем, заметнее всего выросли цены на товары первой необходимости: мыло, шампуни, зубную пасту.

Темп роста цен на некоторую продукцию поражает. Взять, к примеру, детские подгузники. Даже если сравнить ценники на них без учета скидок, выходит, что этот товар подорожал на 43%. И это всего за четыре месяца! А если учесть тот факт, что в феврале подгузники продавались на хорошей скидке, то рост цены на них в июне будет уже 2,5 раза!

Даже повседневные мелочи вроде ватных дисков, которые обычно стоили недорого и часто продавались с хорошими скидками, в июне по сравнению с февралем подорожали на 60%. А если сравнить нынешнюю цену с ценой на скидке, рост получится уже троекратный!

Однако, стоит отметить, что не все товары подорожали. И кое-что из «старых запасов» еще можно купить по старым ценам. Так, к примеру, сравнивая стоимость мужских бритвенных станков, мы обнаружили, что некоторые виды этой продукции сегодня продаются с тем же ценником, что и в феврале, при том что другие станки от того же производителя за это время выросли в цене в 1,5 раза.

Выбор на полках стал меньше

В магазинах бытовой химии продукция не просто подорожала, выбор стал гораздо меньше. Особенно это заметно на полках с красками для волос, средствами личной гигиены, импортной декоративной косметикой.

Продукция некоторых брендов и вовсе практически исчезла с полок магазинов. К примеру, в торговой сети, чей акционный каталог мы изучали, с большим трудом сегодня можно найти зубную пасту Blend-a-med или туалетное мыло Safeguard, а от декоративной косметики брендов Maybelliine или L`Oreal, под которую раньше отводились отдельные стенды, сегодня остались лишь редкие позиции товаров.

Торговые сети стараются сделать так, чтобы потребитель не заметил сужение ассортимента. К примеру, отечественной косметики в продаже стало заметно больше. Вот только и цены на нее тоже выросли, а акций практически нет. К примеру, если в феврале белорусскую тушь на скидке можно было купить за 3,09 рубля (и это была не самая дешевая), то сегодня эта же тушь стоит 8,29 рубля.

Как изменилась стоимость некоторых товаров в одном из сетевых магазинов Барановичей в июне по сравнению с февралем (в скобках указана цена товара на скидке)

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