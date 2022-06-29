ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери РФ в войне 29.06.2022, 10:19

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще около 200 своих военных. Общее же количество уже составляет около 35450

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 35450 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1572 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3720 (+16) ед,

артиллерийских систем - 781 (+3) ед,

РСЗО - 246 (+3) ед,

средства ПВО - 103 (+1) ед,

самолетов - 217 (+0) ЕД,

вертолетов - 185 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 640 (+4),

крылатые ракеты -142 (+3),

корабли /катера -14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) ед,

специальная техника - 61 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».