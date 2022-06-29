ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери РФ в войне
- 29.06.2022, 10:19
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще около 200 своих военных. Общее же количество уже составляет около 35450
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 35450 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1572 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 3720 (+16) ед,
артиллерийских систем - 781 (+3) ед,
РСЗО - 246 (+3) ед,
средства ПВО - 103 (+1) ед,
самолетов - 217 (+0) ЕД,
вертолетов - 185 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 640 (+4),
крылатые ракеты -142 (+3),
корабли /катера -14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) ед,
специальная техника - 61 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.