Лесные шимпанзе освоили редкий навык 29.06.2022, 10:19

Приматы из джунглей научились добывать воду.

Наблюдая за умелой самкой, приматы из джунглей освоили редкий навык, характерный для их родственников, живущих в саванне, получив доступ к чистой воде, отфильтрованной грунтом.

Способность раскапывать верхние слои почвы, чтобы добраться до воды, демонстрируют лишь некоторые виды животных. Такое поведение известно у копытных – лошадей, ослов зебр, – африканских слонов, бородавочников и, конечно, людей. Теперь к этому списку добавились ближайшие родственники человека — шимпанзе. Приматы, обитающие в джунглях Уганды, научились устраивать «колодцы», чтобы добыть воду, причем ученые знают, от кого именно. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Primates.

Восточноафриканский подвид шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii) населяет влажные тропические леса приэкваториальной Африки — от Конго до Танзании. Катрин Хобайтер (Catherine Hobaiter) и ее коллеги из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии исследуют сообщества этих животных, которые обитают в заказнике Вабира (Waibira) в Уганде.

Еще в 2015 году среди них появилась «эмигрантка» — молодая самка, прибывшая из-за пределов этой области. После того как самка присоединилась к обитателям Вабиры, ученые дали ей кличку Ониофи (Onyofi). Уже тогда она демонстрировала навык раскапывания земли в поисках воды, причем весьма умело и уверенно. Это, по мнению биологов, указывает, что пришла Ониофи из сообщества, где этот навык был давно освоен.

Ее действия привлекали большой интерес со стороны молодых шимпанзе Вабиры, а также отдельных взрослых животных, которые внимательно наблюдали за копанием, а впоследствии и пили из колодцев. Спустя некоторое время местные приматы также освоили копание. Любопытно, что копание зарегистрировано у молодых шимпанзе и некоторых взрослых самок. Самцы этому так и не научились, хотя могут пользоваться водой, которая просачивается в уже готовые «колодцы».

Обычно копание связывают с дефицитом воды, и до сих пор специалистам известны лишь три группы шимпанзе, которые раскапывают землю, чтобы добраться до влаги, — все они, как слоны и бородавочники, живут в засушливых саваннах. Неудивительно, что приматы, обитающие во влажных лесах Уганды, до сих пор этим навыком не пользовались. Тем не менее он, видимо, приносит определенную выгоду и в джунглях.

Во-первых, несколько месяцев в году там стоит сухой сезон, когда влаги становится недостаточно. Во-вторых, ученые заметили, что зачастую шимпанзе устраивают «колодцы» поблизости от открытых водоемов. По-видимому, их главная задача — не дать доступ к воде, а фильтровать ее.

«Шимпанзе могут получать более чистую, иначе пахнущую воду, что весьма привлекательно, — добавила Хелла Петер (Hella Péter), одна из авторов новой работы. — Мы с нетерпением ждем, когда молодые самцы, освоившие копание, подрастут. Возможно, они станут приемлемым примером для подражания взрослых самцов, и те перестанут полагаться на других в том, чтобы выкапывать для себя колодцы».

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