Какие дома и дачи можно дешево купить недалеко от Минска 29.06.2022, 10:40

Есть живописные места возле рек и озер.

Каждый год одно и тоже — горожане изнывают от жары и жалеют, что у них нет домика в деревне рядом с озером или речкой, где можно было бы с комфортом и удовольствием провести жаркие деньки. Поэтому мы отправились на поиски хороших вариантов на Realt — у воды, в радиусе до100 км от Минска, желательно недорого.

Цель, Осиповичский район, 74 км от МКАД

Деревня находится в большом лесном массиве, но рядом с трассой Минск-Гомель. Но главное — прямо на высоком берегу Свислочи.

Дом деревянный, требует косметического ремонта интерьера. Но в нем есть ванна, душ, теплый пол в санузле. Хозпостройку можно переоборудовать в баню. Соседей нет, тихое, спокойное место. Берег речки начинается сразу за забором.

От трассы 2 км асфальта и 500 метров грунтовки. Дорога хорошая, зимой регулярно чистится. Стоимость — 16 000 долларов.

Турин, Пуховичское направление, 56 км от МКАД

Деревня строилась вдоль реки Свислочь, так что здесь до берега всего 200 метров от любого дома. Место довольно оживленное, есть школа, сад, магазины, банк, почта, поликлиника.

Здесь есть все коммуникации: вода (скважина), канализация. Отопление печное, но можно подключиться к газу.

На участке в 25 соток растет плодоносящий сад. Дом продается за 17 500 долларов.

СТ «Атом», Логойское направление, 15 км от МКАД

СТ находится рядом с Острошицким Городком, вокруг лес, в 5 минутах ходьбы расположен пляж на реке Веснянка. В 10 минутах езды находится водохранилище Вяча с оборудованными пляжами.

Здесь продается одноуровневый дом 1986 года постройки с мансардным этажом. Он сборно-щитовой, обшит вагонкой. Площадь дома - 47,3 м2. В нем две комнаты, кухни, прихожая и терраса.

Водопровод здесь сезонный, отопление печное, есть электричество. Размер участка - 5 соток. На нем находятся сарай, сад. Стоимость дачи — 15 000 долларов.

СТ «Лесное-Белмедпрепараты», Дзержинское направление, 46 км от МКАД

Главный плюс этого места — живописное Полоневичское озеро. СТ находится на его лесистом берегу. О дачи до пляжа — 200 метров.

Кроме дачного дома есть еще баня. Участок в 5 соток буквально утопает в зелени — много плодовый деревьев, виноград.

Стоимость всего этого хозяйства — 19 000 долларов.

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