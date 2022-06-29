«Как получишь первую пенсию, так инфаркт и добьет» 29.06.2022, 10:48

Как режим Лукашенко обворовал пенсионеров.

В Беларуси с 1 октября запустят очередную так называемую пенсионную реформу. Речь идет про новшества по дополнительной накопительной пенсии. Также в этом году закончился первый этап повышения пенсионного возраста в нашей стране. При этом по уровню пенсий Беларусь находится среди самых отстающих стран Европы.

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают белорусы о ситуации с пенсиями в стране.

«Оставшейся в Беларуси молодежи нет смысла платить ФСЗН и пенсионный налог вообще. Лучше уж деньги здесь и сейчас, чем обещанная пенсия через «надцать» лет. Во-первых, доживи еще до пенсии, а во-вторых — как получишь первую пенсию, так инфаркт и добьет. Там же мизер будет, отчисления ведь не в крепкой валюте, а в цветных фантиках».

«Пенсионеров, которые во время своей трудовой деятельности создавали добавочный продукт, создававших реальные доходы государству, по сравнению с нахлебниками в погонах и без, стало намного меньше. И теперь основная масса — это бездельники. Те самые тунеядцы, ничего полезного в жизни не создавшие. А кормить их приходится раза в два сытнее остальных пенсов. Советская пенсионная система в тараканьей Беларуси дошла до своего последнего предела».

«При Лукашенко и ему подобным пенсии будут только у ближайших к нему прикорытников! Для нормализации экономики страны нужно развитие и прогресс. Лукашенко ввел Беларусь в регрессивное состояние, идет развал по всем направлениям экономики страны!»

«Лукашисты уже спланировали войну. За Луку и Путина будет много убито и покалечено мужского населения, которое они планируют призвать и отправить в Украину. А на хунту вместо них будет работать женское население с увеличенным пенсионным возрастом, а также с расширенным использованием женской силы».

«Вчера был свидетелем, как пожилая женщина просила продавщицу взвесить одну сосиску. Говорит, что денег от пенсии после оплаты квартиры и лекарств уже нет. И при таких пенсиях и ценах она скоро будет голодать. Человек, проработавший всю жизнь, на пенсию может купить одну сосиску. И в чем смысл горбатиться всю жизнь, чтобы на пенсии жить в нищете и в голоде?»

«Пенсионеры, отработавшие всю жизнь, стали расходным материалом для Лукашенко. Они стали ненужным грузом для режима, который всегда существовал сам для себя. Пенсионеры для режима не нужны, похоронить дешевле, чем годами отрывать от себя».

«Я — пенсионерка, вынуждена работать, так как на мою пенсию не проживешь. Если сложить мою пенсию и мою зарплату, то они даже в сумме не дотягивают до среднестатистической зарплаты».

«Ваших отчислений уже давно нет. Они идут не вам в копилку, а на выплату пенсий пенсионерам. А вашу пенсию должно оплачивать новое поколение. Только этого поколения и так меньше, чем старого, так оно еще и надумало активно уезжать. Поэтому решение очевидно — не пускать на пенсию старое поколение».

«Лукашенко не выгодно, чтобы человек сам обеспечивал свою старость. Его мечта — белорус должен работать на его семью, приносить прибыль его семье и подохнуть на этой работе, не дожив до пенсии. Читайте Оруэлла, все описано и разложено по полкам. В РБ создан скотный двор по Оруэллу с элементами агрофашизма».

«Уничтоженная медицина, дикий рост цен, неимоверное количество поборов за все, ковидоотрицание, уничтоженная экономика, повышение пенсионного возраста, привело к вымиранию пенсионеров».

«Замок из песка, под названием «социально-ориентированное государство», разваливается на глазах».

«Вполне окажется выгоднее не платить взносы, а покупать на них баксы и прятать в банку, трехлитровую. И взносы нанимателя в ФСЗН тоже перенаправить в эту банку. Будет справедливо. Особенно в том, что эту банку можно без проблем оставить детям в случае чего».

«Расслабьтесь, когда не до законов — никакой пенсии не будет. «Предоставить справки о полученной заработной плате за последние 28 лет». Ухохотаться, как человек будет искать организации 30-летней давности, когда «ябатьки» делают вид, что они забыли, какие деньги драли с вашей зарплаты ежемесячно».

«Як можна накапіць на пенсію у рублях, калі у нас дэвальвацыі кожныя тры гады? А праз 30 гадоў хопіць максімум на плаўлены сырок? Рэформы ў эканоміцы ў першую чаргу трэба зрабіць, каб яна была рэальна стабільнай. Потым ужо — пенсійная рэформа. Без стабільнай эканомікі доўгатэрміновае накапленне ў рублях не мае сэнсу».

«Воры не дают, воры отбирают! Дотянуть до пенсии в фашистском государстве можно только вопреки. Размер пенсии, цены и качество медикаментов могли бы исправить это недоразумение. Но, как мы видим, не при Лукашенко».

«У Беларусі з лукашэнаўскай і бальшавіцкай каростай няма будучыні і няма падстаў для развіцця і росквіту. Пакуль існуе лукашызм і хунта здраднікаў, маскоўскіх халуеў, у Беларусі няма шчасця і нармальнага вольнага жыцця. Толькі Беларусь без лукашызму, вольная, еўрапейская, дэмакратычная Беларусь можа развівацца як нармальная еўрапейская краіна, з еўрапейскімі заробкамі, пенсіямі, узроўнем жыцця і свабодай».

«Расплодили дармоедов-надсмотрщиков, ментов и вояк мордатых. Откуда деньги на пенсии?»

«То есть мы будем уходить на пенсию в 63 года, а отдельная неприкасаемая категория будет уходить на пенсию в 45 лет?»

«Такой высокий возрастной ценз выхода на пенсию — это свинство со стороны бесстыжего сипатого самозванца. Больше половины помрут прямо на работе — это позор и мерзость этого вонючего режима».

«Пенсии? А, может, смысл всего только в том, чтобы завершить демографическую катастрофу в РБ демографическим коллапсом?»

«Аферист и реальный тунеядец Лукашенко, который и рубля сам не заработал за жизнь, вместе со сворой ворюг украл пенсии у тысяч белорусов. Власть Беларуси — это воры и бандиты. И это власть бандитов российской направленности, сросшиеся с криминалом Путина. Все они — враги нашего народа».

«А реальность такова, что на выплаты пенсий уже денег нет (рисованные фантики есть, конечно, и станок работает). Экономика убита чиновниками и мусорами, крышующими мало-мальски работающие предприятия».

«Чтобы работала накопительная пенсионная система, нужно существенно снизить инфляцию и укрепить рубль. Для этого нужна рыночная конкурентная экономика и хорошая внешняя торговля с доступом в балтийские порты. Также нужен бюджет страны, который работает на Беларусь, а не на коррумпированную семейку Лукашенко с внешними долгами, которых понабирал шкловский хозяйственник. Нужна экономика привлекательная для инвестиций. А для этого надо убрать с тела Беларуси паразитов под названием Лукашенко и его семейки и сделать Беларусь свободным, правовым, демократическим государством с рыночной экономикой».

«Конечно, белорусы не глупее финнов и немцев. Вся беда постсоветского пространства — повальное воровство и казнокрадство, коррупция. Посмотрите на дворцы, яхты, счета в западных банках — это все на народные деньги, на деньги нищих сегодня пенсионеров».

«Все эти реформисты просто расписываются в своей некомпетентности. При монополии диктаторов на законодательство (нам не до законов), могут себе позволить. В свободном мире у государства всегда есть конкуренты на денюжки для обеспечения старости».

«Если бы фонд не был личным карманом Луки, денег в нем бы было достаточно. Можно было бы и возраст не поднимать, и пенсии нормальные платить. Менты и вояки в ФСЗН не платят. Тогда почему они с фонда получают, больше чем те, кто его пополняет?»

«У госслужащих другая формула вычисления размера пенсии, чем у трудящихся. И эта формула очень несправедлива именно к трудягам: к рабочим, ИТР, работникам АПК, сферы обслуживания и т.д. Это своего рода взятка госслужащим за поддержку начальника. Причем деньги на эту взятку берутся из кармана трудяг. А надо просто поднять пенсионный возраст для ментов и прочих военных, которые ничего не делают, а на пенсию уходят в 48 лет и тянут потом денежку из народного бюджета».

«Они из этого бюджета только черпают. А за этот труд большинство из перечисленных уходят на «заслуженный» отдых в 45. И продолжают получать материальное обеспечение раза в три выше, чем по стране. Водитель ментовского уазика получает как профессор. Но это еще не все, на этом «заслуженном отдыхе» большинство назначается на руководящие должности в так называемые коммерческие компании, торгующие оружием, возящие контрабас, участвующие в других схематозных делишках усатой семейки. Т.е. продолжают и далее красть из бюджета. Пока вся эта кодла не понесет заслуженного наказания, ничего в стране не изменится».

«А, может, сделать по справедливости: установить им такой возраст выхода на пенсию, чтобы их доживало и жило на пенсию в процентах столько, сколько и трудовых пенсионеров? Противно смотреть на директорат и чиновничью братию, которые к своим 3000-5000 еще и пенсию получают. Да и мужики-военные пенсионеры 50-ти лет — картина странная. В то время, как старики 70-80 лет копейки считают. Позор такой системе!»

«Как при всеобщей накопительной пенсии пенсионер в 45 лет может иметь пенсию в разы больше, чем пенсионер в 65 лет? Как он накопить успеет в 45 лет столько? Там зарплаты должны быть в несколько раз больше средних по экономике. А при существующей системе — средняя продолжительность жизни мужчин ниже пенсионного возраста, накопления не исчезают после смерти, а отправляют заработанное другим на пенсии 45-летним пенсионерам. Поэтому денег нет всегда».

«Лукашистские каратели уходят на пенсию в 37...45 лет. И пенсии у них ого-го какие. Имеют недвижимость, автотранспорт по льготному кредиту, который оплачивается из госбюджета (белорусами). Если не ликвидировать этих кровососущих паразитов — толку не будет».

«Чтобы навести порядок с пенсиями, для начала нужно сократить поголовье ментовских юных пенсионеров, в пользу которых перераспределяются накопления ФСЗН».

«Такой ранний пенсионный возраст силовиков имеет причиной сохранение лояльности штыков, на которых удерживается власть».

«Самые умные давно поняли, что в этой стране на пенсию нужно откладывать самому. При этом не участвуя в государственном лохотроне ФСЗН. Узурпатор только одним занят — это удержание власти в стране преступным образом и любой ценой. Этой ценой не только пенсионеры стали, ей стали все слои населения без исключения. А также суверенитет страны и нагнетание войны хунтой, чтобы списать за ее счет все свои преступления».

«Не власть, а сплошные мародеры — обирают слабых. Я лучше соберу вещи и поеду помогать «калиновцам», чем тут с голоду помирать. А с ними потом и за Лукой приду», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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