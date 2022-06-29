«Выкуривают» из лесов: ВСУ мощно ударили по оккупантам на Харьковщине

«Выкуривают» из лесов: ВСУ мощно ударили по оккупантам на Харьковщине1
- 29.06.2022, 10:51
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Солдаты РФ замаскировали посреди деревьев свою технику с символикой «V», но им это не помогло.
Украинские защитники продолжают уничтожать позиции российских оккупантов на всех направлениях фронта. Нередко им приходится сжигать вражескую технику вместе с ее владельцами в лесах, где те пытаются спрятаться от ударов.
Так бойцы ВСУ поступили с противником на Харьковщине. Снятые с дрона кадры точных ударов опубликовал один из местных Telegram-каналов.
В сети подчеркнули, что события происходят под Балаклеей. Там военные российской армии замаскировали посреди деревьев свою технику с символикой "V" и спрятались сами.
Воины ВСУ разведали позиции врага благодаря беспилотным летательным аппаратам. Не исключено, что и били по технике и живой силе оккупантов они из ударных дронов.
Благодаря точным ударам защитникам удалось "выкурить" захватчиков из украинского леса.