Геологи установили, что в недрах Земли идет «дождь наоборот» 2 29.06.2022, 10:59

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Круговорот воды в природе оказался не таким, как нам рассказывали в школе.

В нескольких сотнях километров от земной коры есть еще один океан — магматический. И его размеры, скорее всего, превышают площадь остальных, наземных. Этот раскаленный океан состоит из молекул воды, перемешанных с расплавленными горными породами, пишет «Вокруг света».

Ранее считалось, что вода из подземного резервуара никак не контактирует с влагой из Тихого, Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого океанов.

Дени Андро и Натали Болфан-Казанова, геологи из Клермонского университета во Франции, предложили новую концепцию, которая предполагает, что вода все-таки проникает через мантию в мировой океан, сообщает издание Smithsonian Magazine. Геологи называли этот феномен мантийным дождем.

«Под земной корой есть слой толщиной 410 километр, в котором содержится много молекул воды», — объясняет Дени Андро.

Сорок лет назад ученые считали, что молекулы воды не поднимаются через мантию и земную кору к океану, а проделывают только обратный путь в недра Земли. Если бы это было так, то океаны на планете медленно уменьшались бы, постоянно отдавая часть воды мантии, рассуждает геолог.

Ученые обнаружили мантийный дождь, когда исследовали, как тектоническая плита и связанная с ней жидкость погружаются в мантию. По мере того как плита опускается, температура и давление повышаются — и это приводит к плавлению тектонических пород, высвобождающему воду.

Затем смесь из расплавленных камней и влаги становится достаточно легкой, чтобы начать подниматься. При этом жидкость вступает в реакцию с веществами верхней мантии и понижает температуру плавления — это вызвало еще более сильной таяние, в результате которого выделяется больше воды — и цикл продолжается.

«Модель мантийного дождя Андро и Болфан-Казановы показывает, что может быть другой способ транспортировки воды к поверхности в дополнение к конвекции самой мантии», — считает Йошинори Миядзаки из Калифорнийского технологического института.

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