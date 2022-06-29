Уничтожены более 400 ПТРК «Конкурс»: в России сгорел склад с боеприпасами

Уничтожены более 400 ПТРК «Конкурс»: в России сгорел склад с боеприпасами6
- 29.06.2022, 11:05
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Во время пожара боеприпасы начали детонировать.
В России произошел пожар на складе с боеприпасами. Огонь уничтожил более 400 противотанковых ракетных комплексов 9М113 (9М113К) "Конкурс" со снарядами к ним.
Также во время пожара погибли трое российских военных. Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк в Facebook.
Пожар произошел 22 июня, о его последствиях стало известно сейчас. Журналист отметил, что это произошло в поселке Брастово во Владимирской области РФ.
"Пока на территории Украины продолжается "специальная военная операция", на территории РФ продолжают гореть склады с боеприпасами. 22 июня в поселке Брастово (Владимирская область) произошел пожар арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов (в/ч 55443) главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ", – написал Цимбалюк.
ПТРК "Конкурс" – что о них известно
Противотанковый ракетный комплекс 9К111-1 "Конкурс" – это советский самоходный ПТРК, который в СССР приняли в эксплуатацию 1974 году.
Такие комплексы предназначены для поражения бронированной техники, разрушения укрытий, уничтожения огневых средств и точек, а также вертолетов, которые летят низко и на расстоянии до 4 километров.
Пусковая установка на 5 ракет 9М113 в транспортно-пусковых контейнерах устанавливается на бронемашины.
Характеристики ПТРК"Конкурс":
Дальность стрельбы: 75-4000 м
Стартовый вес ракеты: 14,5 кг
Вес ракеты у ТПК: 25,3 кг
Скорость полета ракеты: 208 м/с