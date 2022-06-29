Вы хотели вернуть 1997-й? 1 Эль Мюрид

29.06.2022, 11:10

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Эль Мюрид

Получите 2022-й!

И еще один момент, связанный теперь уже практически со стопроцентным расширением НАТО за счет двух новых стран.

Если кто забыл, то стоит напомнить, что "спец-операцию" предварял грозный ультиматум в адрес НАТО вернуться к границам 1997 года. Когда НАТО собрало мысли в кучу на предмет "О чем вообще речь", то ответ был весьма однозначным: 12 января 2022 года НАТО прямо ответило отказом на все выдвинутые требования, включая и основное — дать письменные гарантии возвращения к состоянию 1997 года. (В скобках стоит сказать, что Кремль выдвинул в принципе невыполнимый ультиматум, так как механизма отказа от ранее принятых решений в НАТО вообще не существует. Здесь либо Кремль сознательно шел на конфликт, отдавая себе отчет в явной невыполнимости требований, либо просто не очень понимал суть своих требований)

Чуть более чем через месяц началась спец-операция, и уже в ее начале Лавров снова возвратился к уже отвергнутому ультиматуму и снова потребовал всё то же самое. Другого объяснения, что ультиматум и спецоперация прямо связаны между собой и являются в чистом виде причинно-следственной связью, предположить сложно. Для зомби-патриотов выдумали историю про то, что в Кремле икра не лезет в рот, как им там вдруг стало жаль стенающий Донбасс, но реальность всегда циничнее даже самых отмороженных российских пропагандистов.

Нет никаких сомнений, что в случае проведения победного парада на Крещатике требования Кремля были бы кратно усилены и расширены. Но, как теперь известно, с парадом не срослось. Скорее, наоборот.

Теперь НАТО снова отвечает Кремлю. Вы хотели вернуть нас в 1997 год? Получите 2022. И еще двух членов НАТО в нагрузку. Понятно, что в такой ситуации вспоминать про ультиматум уже как-то совсем неприлично, а потому аргументация и обоснования спецоперации кардинально изменились.

В целом это ровно та же история, что и с сирийской войной. Грозные требования в адрес Турции дать разрешение на четыре трубы Турецкого потока вместо двух, на которые турки дали свое согласие, закончились в ноябре 2015 года, когда турки явно и недвусмысленно сбили российский самолет, а Кремль не рискнул идти на эскалацию. С того момента война потеряла всякий смысл и велась просто потому что проще было воевать дальше, чем объяснять, почему мы уже не воюем.

В любом случае цели спецоперации провалены, вместо отката НАТО на запад оно расширилось на восток. В данном контексте говорить о ничейном счете не приходится. А если еще учесть, что армия России как инструмент внешней политики сегодня полностью заблокирована на территории Украины, причем так надолго, как это будет требоваться НАТО, то счет на табло можно уже не смотреть, и так понятно, кто пойдет за кубком.

Эль Мюрид, Telegram

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