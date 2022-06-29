«Соседи сильно удивились необычным фасадам» 6 29.06.2022, 11:25

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Минчане купили старую дачу и сделали стильный и недорогой ремонт.

Молодая семья минчан в прошлом году созрела к покупке собственной дачи. Рассудили, что строительство с нуля съест не один сезон, поэтому решили купить что-то готовое и просто довести до ума — быстро и с минимальным вложением средств. Домик в приемлемом состоянии и большим участком нашли в СТ «Чаровница» в Мядельском направлении.

Журналисты realt.by съездили посмотреть на результаты дачной переделки.

До ремонта дача представляла собой небольшой деревянный дом. От большинства она отличалась лишь большим участком — 10 соток, а в остальном все стандартно. Снаружи обшит вагонкой и покрашен желто-зеленые цвета. Внутри тоже все по советской дачной моде — вагонка, деревянные полы и потолки. Про удобства и говорить нечего — сезонная вода да уличный туалет во дворе. Вот как выглядел дом до ремонта:

Новые владельцы решили, что отдых на природе должен приносить радость и быть комфортным, поэтому ремонт из косметического перерос в полномасштабный.

Во-первых, нужно было провести водопровод и сделать канализацию, так как дача без современного санузла в их представлении сразу теряет свою прелесть.

Во-вторых, у владельцев были свои представления о хорошем интерьере. Поэтому вся старая отделка была удалена, над будущей гостиной убрали перекрытия.

В итоге вырисовался антресольный этаж под скатами крыши. Это решение потянуло за собой расходы на утепление кровли, фронтонов и поиск решения, из какого материала сделать потолки. В итоге остановились на ОСБ, покрашенном в белый цвет. Деревянные полы еще крепкие, поэтому их только покрасили в серый.

Оголившиеся бревна стен решили оставить в интерьере. Правда сначала их пришлось зачистить и отшлифовать. В некоторых бревнах поселился шашель, с котором пришлось побороться. К слову, его изгнание было успешным. После всех этих работ стены покрыли бесцветным матовым лаком.

Электрическую проводку поменяли на современную. В интерьере оставили лишь ретропроводку на изоляторах.

В единственной спальне ремонт был не столь глобальным — обошлись лишь покраской стен в модный цвет «Тиффани».

Отопление оставили печное, однако печь и дымоход пришлось складывать заново. Теперь она часть небольшой кухни. Кстати, кухонную мебель супруги сделали своими руками — получилось очень даже неплохо.

Ну и в третьих, новые владельцы полностью перекрасили фасад. Говорят, соседи сначала очень сильно удивлялись выбранному черному цвету. Потом, правда, сошлись во мнении, что от этого вид дома выиграл. И в самом деле — черные стены с контрастными белыми наличниками и подшивой кровли выглядят стильно.

Еще у входа в дом появилось большое деревянное крыльцо, которое временно исполняет роль утренней террасы, на которой можно посидеть с утренней чашкой кофе.

Стоит отметить, что большая часть участка пустует. Из построек есть только старый дощатый сарай, который не снесли только потому, что в нем хранится запас дров.

В планы владельцев входила постройка бани в конце участка и обустройство собственного пруда (там бьют ключи и небольшое озерцо там само напрашивается).

Однако в этом году планы молодой семьи изменились, и инвестиции в дачу прекратились. Более того, ее выставили на продажу. Причем, не так уж и дорого — 29 тысяч долларов. Вариант вполне неплохой, учитывая близость к Минску (30 км), наличие коммуникаций, размер участка, уровень комфорта и стильный ремонт.

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