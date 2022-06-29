Зеленский: Где мы теряем одного, Россия теряет пять 7 29.06.2022, 11:26

2,864

Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о соотношении потерь в войне с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соотношение потерь в войне Украины с Россией на сегодняшний день составляет один к пяти в нашу пользу.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC, пишет «Новое время».

При этом Зеленский подчеркнул, что возможностей у РФ все еще больше.

«Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять. Да, мы боремся. Но нужно быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Ибо на один наш танк у них десять своих, на одного нашего бойца — их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся», — пояснил глава украинского государства.

По его словам, на некоторых участках украинские защитники оттесняют российских захватчиков, а с некоторых были вынуждены отходить из-за численного превосходства врага.

«Все должны понять, что это не наша война. Не просто война России с Украиной, это война всего цивилизованного мира с РФ, с военно-политическим руководством, с ее армией. Мы не сможем одни, и слава Богу, что нам помогают», — добавил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».