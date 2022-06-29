закрыть
29 июня 2022, среда, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ освободили два населенных пункта в 25 километрах от Херсона

1
  • 29.06.2022, 11:31
  • 3,358
ВСУ освободили два населенных пункта в 25 километрах от Херсона

Контрнаступление на юге в разгаре.

Подразделения Вооруженных сил Украины осуществляют успешное контрнаступление на Херсоном направлении.

В ходе операции были освобождены два населенных пункта, говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что ВСУ освободили населенные пункты Зеленый Гай и Барвинок, которые расположены в 25 километрах от оккупированного Херсона.

В отчете ISW упомянули комментарий одного из представителей Пентагона, который также подтвердил деоккупацию двух сел к северу и северо-западу от областного центра. Вместе с этим, как отмечают аналитики, ни украинское, ни российское командование официально не сообщали об освобождении населенных пунктов в ходе контрнаступления ВСУ.

Также в институте рассказали, что:

российские войска продолжали вести штурмовые операции южнее и юго-западнее Лисичанска;

российские войска предприняли безуспешные наступательные операции севернее Славянска и нанесли сокрушительные удары по населенным пунктам западнее Изюма, что могло сорвать контрнаступление украинских войск;

российские войска не смогли продвинуться по трассе Харьков-Белгород и продолжали принимать меры, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск к госгранице или Изюму;

российские силы продолжали перебрасывать технику и личный состав восточнее Мелитополя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов
Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко
Бегите, глупцы!
Бегите, глупцы! Артем Черников
Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин