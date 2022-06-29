ВСУ освободили два населенных пункта в 25 километрах от Херсона 1 29.06.2022, 11:31

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Контрнаступление на юге в разгаре.

Подразделения Вооруженных сил Украины осуществляют успешное контрнаступление на Херсоном направлении.

В ходе операции были освобождены два населенных пункта, говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что ВСУ освободили населенные пункты Зеленый Гай и Барвинок, которые расположены в 25 километрах от оккупированного Херсона.

В отчете ISW упомянули комментарий одного из представителей Пентагона, который также подтвердил деоккупацию двух сел к северу и северо-западу от областного центра. Вместе с этим, как отмечают аналитики, ни украинское, ни российское командование официально не сообщали об освобождении населенных пунктов в ходе контрнаступления ВСУ.

Также в институте рассказали, что:

российские войска продолжали вести штурмовые операции южнее и юго-западнее Лисичанска;

российские войска предприняли безуспешные наступательные операции севернее Славянска и нанесли сокрушительные удары по населенным пунктам западнее Изюма, что могло сорвать контрнаступление украинских войск;

российские войска не смогли продвинуться по трассе Харьков-Белгород и продолжали принимать меры, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск к госгранице или Изюму;

российские силы продолжали перебрасывать технику и личный состав восточнее Мелитополя.

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