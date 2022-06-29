Украинский эксперт: Лукашенко может использовать как щит Ровенскую АЭС 4 29.06.2022, 11:34

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Она находится на возможном направлении удара белорусских войск.

Cодиректор программ внешней политики и безопасности украинского "Центра Разумкова" Алексей Мельник в эфире марафона "FreeДОМ" на телеканале UA рассказал, чего ожидать украинцам от Лукашенко:

— Беларусь одна из немногих стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины на политическом уровне. Кроме того, единственная страна в мире, которая оказывает практическую поддержку. Нацистская Германия, в свое время, имела десяток надежных союзников. Это говорит о настроениях в мире на данный момент. У Лукашенко дилемма. Он хочет сохранить свой режим, который зашатался после нелегитимных выборов. Существует метод, который применяется тоталитарными или авторитарными лидерами подобным Лукашенко. Это отвлечение внимания от внутренних проблем на внешние угрозы — втягивание во внешнюю войну. Так, Лукашенко может попытаться продлить агонию своего режима.

С другой стороны такой шаг может ускорить процессы внутриполитической дестабилизации, протестов внутри Беларуси, учитывая настроения в белорусском обществе, которые преимущественно антивоенные. В любом случае, введение белорусских войск — это серьезный удар по Украине. Именно на белорусском направлении находится еще один критически важный объект — Ровенская атомная станция. Не исключено, что в случае атаки со стороны Беларуси, эта станция может быть использована как щит, это происходит в Энергодаре и это было в районе Чернобыля. Это серьезная угроза даже при том, что военный потенциал Беларуси оценивается как скромный по сравнению с российским.

— На что надеется Лукашенко, учитывая его соучастие в военных преступлениях? Ведь из Беларуси поднимаются самолеты, которые бомбардируют украинскую территорию.

— Объяснить с точки зрения здравого смысла — тяжело. Сейчас ситуация изменилась, Лукашенко никто не верит. Заявления по поводу согласия Беларуси на размещение российского ядерного оружия на своей территории нарушают ряд международных соглашений по контролю за нераспространением ядерного оружия. Россия может это сделать — будет объявлена модернизация белорусских самолетов. Факт того, что в Беларуси есть ядерное оружие сработает на дестабилизацию и дальнейшую эскалацию войны РФ против Украины.

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