Политзаключенного Николая Дедка переводят на тюремный режим 1 29.06.2022, 11:36

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Николай Дедок

Незаконное решение принял «суд» Горецкого района.

Политзаключенного Николая Дедка переводят на тюремный режим. Такое решение принял вчера суд Горецкого района, сообщают правозащитники. Судья Станислав Ляшенко постановил перевести Николая на тюремный режим сроком на 2 года и 10 месяцев.

Приговор Николай встретил спокойно. Был в хорошем настроении, новость о переводе не стала для него неожиданностью.

Блогера и анархиста Николая Дедка задержали в ноябре 2020 года. Его обвинили по трем статьям УК РБ — в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (либо участие в них), в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси и в незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Николай не признал вины ни по одному из пунктов. Тем не менее в ноябре 2021 года — его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Но уже в конце марта в колонии Дедка поместили в помещение камерного типа — наказали за отказ ходить на работу. От работы он отказался в знак протеста. Ранее его лишили переписки, а еще администрация начала давить на осужденных, которые с ним общались. В ПКТ его отправили на четыре месяца.

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