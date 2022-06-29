Из-за дефицита запчастей в России начали разбирать электронику 8 29.06.2022, 11:45

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Многие производители заявили об уходе с российского рынка.

В России начался дефицит запчастей для смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники. Чтобы решить проблему, в сервисах начали разбирать старые и новые гаджеты. Об этом пишет "Коммерсант".

Напомним, после начала войны, многие производители заявили об уходе с российского рынка. Свою работу в России свернули, в частности, Apple, Samsung, Dell, Asus и многие другие. В сервисных центрах Apple журналистам издания рассказали, что сроки ремонта гаджетов могут достигать недели. Причина — нехватка запчастей.

Параллельный импорт (ввоз продукции без разрешения правообладателя), который запускают в России, ситуацию не спасет, выяснили журналисты. В этом случае, чтобы отремонтировать устройство, его надо будет отправить в страну, откуда ее ввезли в Россию. Скорее всего, это будет одна из стран ЕАЭС.

"Электроника регистрируется в одной из стран ЕАЭС — например, в Казахстане или Киргизии, а также, например, Сербии или Черногории. По требованиям производителя гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах",— объяснил схему один из источников "Коммерсанта".

Ситуация осложняется еще и тем, что Казахстан ранее заказывал комплектующие для ремонта через Россию.

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