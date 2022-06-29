«Сашу после двух лет службы уволили из советской армии из-за психических отклонений» 15 29.06.2022, 11:59

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Почему у Лукашенко «пунктик» мечты о военной карьере?

С рациональной точки зрения планируемое вторжение белорусского войска – полная глупость, пишет Telegram-канал «Минская семибоярщина». Группировка слишком малочисленна для выполнения задачи по захвату значимой части территории Украины. А вот совместному контингенту «перерезать» пути снабжения Украины западными вооружениями вполне под силу. Считается, что задача прямого вторжения практически не реализуема. В ЦРУ, МИ-6, ГУР приучены мыслить рационально, по-европейски. Однако необходимо учесть следующее:

1. Лукашенко имеет «пунктик» мечты о военной карьере. «Сашу» после 2-х лет службы уволили из советской армии с должности замполита в звании старлея, в связи с психическими отклонениями. Закрепиться во внутренних войсках и тюремной системе ему также не удалось. Получив неограниченную власть, он поэтому и играет в солдатики. Отсюда, погоны генералисимуса, заявления, «я - человек военный, знаю как воевать». Следовательно, Лукашенко может попытаться вступить в войну даже при невыгодном раскладе. Просто для удовлетворения нереализованных амбиций. В нужный момент прокремлевское окружение даст необходимый толчок.

2. Руководящий состав силового блока РБ (МО, Совбез, КГБ, МВД, ГПК) в основном состоит из внедренных сотрудников либо агентуры ГРУ, СВР, ФСБ РФ. Определенное количество используются «в темную». Для Кремля вторжение воинских подразделений РБ в Украину выгодно в любом случае и форме. Это решает следующие задачи:

- ВСУ будет вынуждено дополнительно отвлечь существенные силы (как минимум, несколько бригад и тяжелую технику) на «белорусский фронт». Тем самым, оперативно- тактическое положение российской армии на других участках боевых действий значительно улучшиться;

- Лукашенко из со-агрессора превратится в полноправного участника вооруженной агрессии. Обратного пути у него не будет;

- у определенной части белорусов появится ненависть к украинцам из-за погибших и покалеченных в ходе боевых действий родственников, разрушений населенных пунктов и инфраструктурных объектов. Классический пример – «ЛДНР», в которых российское командование специально отправляет мужское население «на убой» и сознательно уничтожает всю инфраструктуру. Количество сочувствующих и помогающих Украине прогнозируемо уменьшится.

Главное – в ходе вооруженного конфликта с Украиной значительная часть личного состава боеготовых подразделений ВС РБ, авиации, РСЗО, артиллерии, бронетехники будут уничтожены. Силовой блок будет окончательно деморализован. Это создаст условия для «присоединения» РБ к России путем ввода даже незначительного количества российских войск. Оказывать вооруженное сопротивление будет даже теоретически некому, а мирные демонстрации жестко подавят – как сделали в Херсоне».

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