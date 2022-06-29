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В Москве вспыхнул масштабный пожар: слышны взрывы

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  • 29.06.2022, 12:02
  • 15,030
В Москве вспыхнул масштабный пожар: слышны взрывы

В небо поднимается огромный столб дыма.

В России все чаще происходят массовые пожары. Один из таких вспыхнул в столице страны-агрессора в Москве, сообщает 24tv.ua.

В этот раз загорелся ангар на Каширском шоссе, где хранились автомобильные шины. Поэтому возник сильный дым на месте пожара, столб от которого поднялся высоко в небо. Из-за чего он виден довольно далеко.

Площадь пожара возросла до 2 тысяч квадратных метров. И есть угроза, что огонь перекинется и на другие здания рядом.

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