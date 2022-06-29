В Беларуси продлили продуктовое эмбарго до конца года 1 29.06.2022, 12:10

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Какие товары попали под запрет?

«Контрсанкции» со стороны Беларуси продолжаются. Совмин принял решение продлить продуктовое эмбарго до 31 декабря 2022 года.

Напомним, в конце прошлого года Совмин принял решение запретить (квотировать) с начала 2022 года импорт ряда продуктов из нескольких стран. Речь идет об импорте товаров из Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Албании, Великобритании, Исландии, Македонии, Норвегии, Черногории, Швейцарии. В список запрещенных товаров тогда попали свинина, колбасы и аналогичные продукты, фрукты и орехи, овощи, за исключением предназначенных для посева, кондитерские изделия, соль и другое.

Новое постановление разрешает ввозить некоторые товары: яблоки (до конца ноября), груши (были разрешены), абрикосы, вишню, черешню, нектарины, сливы и хурму.

Кроме того, в апреле были приняты изменения, по которым можно ввозить и группу овощей: овощные салаты, баклажаны, кабачки и сладкий перец.

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