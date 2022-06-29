«800 человек отказались воевать»: оккупант рассказал о бунте в армии РФ 4 29.06.2022, 12:14

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фото: reuters

Разговор перехватила украинская разведка.

Российский оккупант пожаловался матери на невозможность армии РФ воевать против Украины. По этой причине в ее рядах массово отказываются от несения службы – таких насчитали уже 800 человек.

Захватчик признался, что он уже тоже в числе "отказников". Аудиоперехват разговора выложил на YouTube советник главы украинского МВД Антон Геращенко.

Из беседы выплывает, что оккупант уже написал рапорт на увольнение, но его, вероятно, еще не приняли.

"Забрали, ничего неизвестно", – ответил он матери.

Российский военный по имени Эдуард подчеркнул, что отдавал рапорт одному из полковников, у которого собралась целая стопка таких документов, в которых военнослужащие путинской армии заявляют о желании прекратить участие в войне.

"Все практически написали "в отказ". Сказали, что в штаб армии отдадут, а там видно будет", – признался он.

Россиянка заявила сыну, мол, в новостях Telegram вычитала, что уже 800 военнослужащих России отказались участвовать в боевых действиях "в связи с низким морально-психологическим духом".

Также она сообщила, что написала "жалобу" на сайт Минобороны РФ и еще собирается отправить туда письмо. По ее словам, ответ должен прийти в течении 30 дней, а если нет – надо буде обращаться в военную прокуратуру, но денег на "нормального юриста" у нее нет.

"А-ха-ха, за это время и помереть можно… Ну ничего, все решится. Народ уже все – бунтует. Народ отказывается выполнять приказы", – выразил убеждение оккупант.

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