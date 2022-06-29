В польском Тересполе белорусов задержали с наличностью на $70 тысяч 9 29.06.2022, 12:16

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Что теперь будет с деньгами?

В пограничном пункте «Тересполь» задержали граждан Беларуси с крупной суммой наличности в валюте, пишет pogranec.by.

Валюту польские таможенники обнаружили во время проверки багажа. Оказалось, что деньги белорусские граждане не задекларировали. Всего у белорусов обнаружили среди багажа 52,5 тысячи евро и 23,3 тысячи долларов.

- Белорусские туристы заявили, что не знали о том, что обязательной декларации подлежат суммы свыше 10 тысяч евро, - уточнили в пресс-службе.

За попытку провоза незадекларированной валюты белорусам грозит штраф.

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