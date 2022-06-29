Какие проблемы предвещает Путину присоединение Финляндии и Швеции к НАТО 6 Александр Палий

29.06.2022, 12:19

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Растет уязвимость Петербурга и баз Северного флота РФ.

Из Мадрида поступила отличная новость! Вопрос вступления в НАТО Финляндии и Швеции практически решен.

На практике это означает резкое ослабление Мордора на Балтийском море, которое становится почти внутренним морем НАТО, за исключением двух изолированных кусочков побережья.

Это будет тянуть ослабление позиций Мордора в Европе вообще. Кроме того, растет уязвимость Петербурга и баз Северного флота Мордора.

Кроме того, Мордору предстоит реагировать на новые 1300 километров сухопутной границы с НАТО и отвлекать на это войска.

Финляндия и Швеция долгое время оставались принципиально нейтральными государствами. В политикуме и обществе в этом отношении существовал консенсус, подтверждаемый социологией в начале 2022 года. Впрочем, ситуация резко изменилась с началом российского вторжения в Украину. Тогда Финляндия и Швеция увидели, что гарантии безопасности для них иллюзорны и они, де-факто, могут остаться один на один с неадекватным соседом. Логичным выходом из ситуации стала евроатлантическая интеграция, тем более что обе страны и их вооруженные силы были для этого готовы, а в руководстве НАТО были рады видеть новых северных членов.

В этой ситуации неожиданно появилось "особое мнение" Турции. Реджеп Эрдоган отметил недопустимые противоречия с обеими странами и заблокировал процесс евроатлантической интеграции. Главной претензией Турции стала лояльность финнов и шведов к политическим структурам курдов, которые в Турции традиционно считаются экстремистскими. Несмотря на громкие заявления, довольно быстро выяснилось, что позиция Турции была лишь предложением к дипломатическим торгам, которые длились более месяца и завершились успехом на полях саммита НАТО в Мадриде.

Сразу после приземления в Мадриде Эрдоган провел более двух часов переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Следствием "интенсивной дипломатии" стало устранение всех несогласий и создание реальной головной боли для России.

Александр Палий, «Фейсбук»

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