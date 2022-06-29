В Польше в школьную программу добавили видеоигру

В Польше в школьную программу добавили видеоигру2
- 29.06.2022, 12:35
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Компьютерная игра очень актуальная для сегодняшних реалий.
Во внеклассную школьную программу Польши добавили симулятор выживания This War of Mine.
Министерство науки и высшего образования Польши включило видеоигру This War of Mine польской студии 11 bit studios в программу внеклассного чтения. Это произошло в рамках инициативы Игры в образовании.
Польские власти подготовили план уроков, 62-страничную информационную брошюру и сборник Прощание с Марией. Рассказы писателя Тадеуша Боровского, посвященные демонстрации жизни в оккупированном городе.
Среди прочего там есть различные вопросы по игре, задания для учеников, а также предполагаемые выводы, к которым должны прийти ученики после лекций, посвященных игре.
В This War of Mine игрок должен управлять группой обычных людей, которые пытаются выжить в оккупированном городе.
🎮 Pierwsza w historii polskiej edukacji gra znalazła się wśród propozycji szkolnych lektur uzupełniających! "This War of Mine" w atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę i poszerza granice wyobraźni. Również w wakacje.— Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) June 27, 2022
▶ Grę można pobrać tutaj: https://t.co/E76QTr3pn2 pic.twitter.com/iFdtelTzvS