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В Польше в школьную программу добавили видеоигру

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  • 29.06.2022, 12:35
  • 1,484
В Польше в школьную программу добавили видеоигру
иллюстрационное фото

Компьютерная игра очень актуальная для сегодняшних реалий.

Во внеклассную школьную программу Польши добавили симулятор выживания This War of Mine.

Министерство науки и высшего образования Польши включило видеоигру This War of Mine польской студии 11 bit studios в программу внеклассного чтения. Это произошло в рамках инициативы Игры в образовании.

Польские власти подготовили план уроков, 62-страничную информационную брошюру и сборник Прощание с Марией. Рассказы писателя Тадеуша Боровского, посвященные демонстрации жизни в оккупированном городе.

Среди прочего там есть различные вопросы по игре, задания для учеников, а также предполагаемые выводы, к которым должны прийти ученики после лекций, посвященных игре.

В This War of Mine игрок должен управлять группой обычных людей, которые пытаются выжить в оккупированном городе.

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