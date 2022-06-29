В Польше в школьную программу добавили видеоигру 2 29.06.2022, 12:35

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иллюстрационное фото

Компьютерная игра очень актуальная для сегодняшних реалий.

Во внеклассную школьную программу Польши добавили симулятор выживания This War of Mine.

Министерство науки и высшего образования Польши включило видеоигру This War of Mine польской студии 11 bit studios в программу внеклассного чтения. Это произошло в рамках инициативы Игры в образовании.

Польские власти подготовили план уроков, 62-страничную информационную брошюру и сборник Прощание с Марией. Рассказы писателя Тадеуша Боровского, посвященные демонстрации жизни в оккупированном городе.

Среди прочего там есть различные вопросы по игре, задания для учеников, а также предполагаемые выводы, к которым должны прийти ученики после лекций, посвященных игре.

В This War of Mine игрок должен управлять группой обычных людей, которые пытаются выжить в оккупированном городе.

🎮 Pierwsza w historii polskiej edukacji gra znalazła się wśród propozycji szkolnych lektur uzupełniających! "This War of Mine" w atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę i poszerza granice wyobraźni. Również w wakacje.



▶ Grę można pobrać tutaj: https://t.co/E76QTr3pn2 pic.twitter.com/iFdtelTzvS — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) June 27, 2022

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