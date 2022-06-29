«Оказалось, она уже сидела за мошенничество и с той же самой легендой» 29.06.2022, 12:47

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Как белорусскую первокурсницу пыталась «нагреть» хозяйка квартиры.

Не всегда люди, с которыми нам приходится жить вместе в силу разных обстоятельств, являются образчиками добропорядочности. Особенно много соседей «перевидеть» на своем веку приходится студентам: в общежитиях и на общих кухнях кого только ни водится. Историей, которая могла закончиться горькими слезами, с Onlíner поделилась Надежда.

— Было это в далеком 2010 году в Витебске. Начиналось все как у всех: поступила в университет, на общежитие рассчитывать не приходилось, поэтому еще в холле университета стала подыскивать жилье... Найти вариант недалеко от вуза, да еще без хозяйки было очень сложной задачей! И вот по одному из номеров вдруг ответили, что есть однушка в пяти остановках от университета, но проживать придется с еще одной девушкой (тоже первокурсницей этого же университета). То есть даже какой-то плюс получался...

В этот же день я осмотрела квартиру: район был не из лучших (тогда я этого еще не знала), дом малосемейного типа на окраине, ремонта никакого, но пару кроватей есть — и хорошо. Хозяйка сразу попросила предоплату на полгода вперед, но выбирать не приходилось, поэтому я согласилась.

Уже при заселении выяснилось, что в квартире живет еще одна девушка (из нашего университета, но несколькими курсами постарше), но она вот-вот получит общежитие и уедет...

Позже оказалось, что старшекурсница вовсе и не собиралась съезжать, более того, к нам частенько захаживал (можно сказать, жил с нами) ее парень... Но мы как-то все нашли общий язык, и в принципе все устраивало, пока в один из дней к нам не приехала еще одна девчонка.

Мол, якобы позже она переедет непосредственно к хозяйке квартиры, а пока поживет с нами.

Поскольку все мы были из одного университета, жили весело и дружно, хоть и в однокомнатной квартире. Проблемы начались с приходом сессии: места, где можно было уединиться и поучить что-то, просто не было! Сразу после сессии одна девчонка все-таки съехала, но не к хозяйке, а на новую квартиру, так как хозяйка ей также наобещала совсем другие условия. Я вспоминаю это время с улыбкой на лице, очень рада, что тогда мне повстречались именно те соседи.

Проблема была вовсе не в тесноте. В один день (где-то к концу учебного года) позвонила мне хозяйка квартиры, сказала, что она работает в каком-то фонде и может за небольшое вознаграждение поспособствовать моему заселению в общежитие, только я не должна об этом говорить другим девчатам, так как место одно, а она решила помочь именно мне.

Дальше — больше, она предложила подвезти меня домой, якобы ей по пути и она ничего с меня не возьмет. Поскольку домой добираться приходилось дизелями с двумя пересадками, да еще во время одной из них приходилось ждать три часа, я, конечно, согласилась. В общем, подвезли они меня со своим сыном домой, моя мама в порыве благодарности за стол их позвала, а хозяйка снова изложила свое предложение.

Мама сразу же за него ухватилась, так как работала на не самой высокооплачиваемой работе и растила меня одна, даже в банк помчалась кредит брать. А вот у меня как-то все время общения с хозяйкой была какая-то неприязнь, вот не верила я ей, и все. Пытаясь обосновать свое недоверие маме, попросила хотя бы пробить ее через знакомых в милиции, так как сумма для нас была достаточно значительной.

И вот после этого получаю я распечатку, что данная особа уже сидела за мошенничество с подобной легендой и совсем недавно вышла по амнистии.

Естественно, никаких денег она от нас не получила, но съехать я не могла, так как оплаченные мною полгода еще не прошли, да и некуда (и не за что). Приехав в Витебск, я первым же делом предупредила девчат и дала им распечатку. Вдруг заметила, как одна из них изменилась в лице. Оказалось, соседка уже успела отдать часть денег, причем с нее она попросила гораздо больше, чем с меня.

Не знаю, чем закончилось дело у той девчонки и хозяйки, а мне на следующий год выдали общежитие без чьей-либо помощи.

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