Бьются в агонии в больницах: раненым оккупантам не хватает медикаментов и коек 1 29.06.2022, 12:55

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Выживаемость при ранении в сводном оккупационном войске не превышает 30%.

Почти все медицинские учреждения на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей переполнены ранеными и травмированными российскими военными. При этом прием местных боевиков из так называемых "ЛНР" и "ДНР" в больницах почти остановили.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на свои источники в украинских спецслужбах. По данным канала, медицинские учреждения на оккупированной части Донбасса работают в режиме полевых госпиталей и захлебываются от потока раненых, поэтому "трехсотых" российских военных уже давно везут за десятки километров от линии столкновения.

"Из-за огромных безвозвратных потерь в армии России, командиры армий уже давно отдали приказ о предоставлении первоочередной помощи именно оккупантам. Боевики из "армий" недореспублик и мобилизованные на Донбассе на какое-то адекватное лечение надеяться вообще не могут", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за тотального медицинского кризиса в самой России, оккупанты оказались не способными обеспечить больницы Донбасса нужным количеством медикаментов. Кроме того, в медицинских учреждениях оккупированных городов Донбасса и Луганской области не хватает квалифицированного персонала.

"Хирургам под дулами автоматов иногда приходится работать без перерыва по 30 часов, лишь бы спасти какого-то очередного полковника", – сообщает "24 канал".

Отмечается, что отсутствие у рядового состава навыков тактической медицины и невозможность своевременного оказания квалифицированной помощи привело к тому, что чаще всего в медицинских учреждениях раненым банально ампутируют конечности. При этом такие операции считаются простыми и производятся фельдшерами и медсестрами.

"Фактически выживаемость при ранении в сводном оккупационном войске не превышает 30%. Даже попадание обломка в руку с легкостью приводит к отрезанию конечности, распространению инфекции и болезненной смерти", – говорится в сообщении.

По словам местных жителей, возле каждой больницы на оккупированной части Донбасса постоянно можно услышать громкий стон бьющихся в агонии солдат.

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