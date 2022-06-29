Лукашисты занервничали из-за «рельсовых партизан» 4 29.06.2022, 12:57

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Жителей Витебской области массово вызывают на беседы в СК.

Всем задают приблизительно одни и те же вопросы о ЧП на железной дороге, сообщают правозащитники. Они предполагают, что опросы проводятся в рамках уголвного дела о "диверсиях". Люди, которых опросили, имеют статус свидетеля.

На беседы в СК вызывали жителей Витебска, Новополоцка и Орши. Как правило, все это люди, которые "засветились" во время мирных протестов 2020-го года и попали в милицейскую базу, отмечают правозащитники.

Ранее в среду стало известно, что СК передал в прокуратуру для направления в суд уголовное дело группы "рельсовых партизан". В деле три фигуранта. По версии следствия, они в ночь на 1 марта подожгли релейный шкаф. Им предъявлены обвинения по целому ряду статьей, в том числе по статьям "Акт терроризма" и "Измена государству". СК подчеркивает, что мужчинам может грозить смертная казнь.

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