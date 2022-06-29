Дмитро Ярош: Кремлевским карликам полный капец 7 29.06.2022, 13:01

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Дмитро Ярош

Враги должны сложить оружие и убраться с территории суверенной Украины

Командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитро Ярош отреагировал на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Свою реакцию он опубликовал в "Фейсбуке":

– Увидел очередное маразматическое заявление Пескова о "возможности закончить войну, если Украина сложит оружие и капитулирует"…

Казалось бы, на эти дебильные месседжи не стоит обращать внимания, но на самом деле они говорят о том, что кремлевским карликам полный капец.

Вся кампания Путина против нашего государства уже потерпела полный крах: "блицкриг" провалился; захваченные территории Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, части Харьковской областей – освобождены; наступление на свободные территории Донецкой и Луганской областей, несмотря на то, что РФ типа "вторая армия мира", сильно пробуксовывает и, кроме безумных потерь, не приносит врагу ощутимых результатов; на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской областей враг остановлен и несет значительные потери как от боевого поражения ВСУ, так и от деятельности украинских партизан.

Кремлевский маньяк бесится от "успехов".

Конечно, будет еще очень тяжело: мы теряем многих лучших представителей украинской нации; орковские ракетные удары будут убивать детей, женщин и гражданских; руснявая сволочь еще сможет некоторое время захватывать украинские города и села, но им постепенно приходит трындец.

Украинский дух извечной стихии и воля к победе медленно, но уверенно ломают хребет эрэфовской империи. И ей от этого очень больно.

Поэтому Песковы от имени своего тупого шефа и взывают к прекращению войны.

Мы, украинцы, знаем, что победа будет за нами, поэтому уверенно можем предложить врагу свои условия безоговорочной капитуляции.

Враги должны сложить оружие и убраться с территории суверенной Украины или будут уничтожены.

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