Российский вертолет «самоликвидировался» в Запорожской области 1 29.06.2022, 13:09

3,988

Свидетелями падения вертолета оккупантов стали местные жители.

На оккупированной территории Запорожской области разбился вражеский вертолет.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Twitter сообщил, что прямо во время полета он упал на землю.

"Еще минус один вертолет московитов. Вчера, 28 июня, около 18:30 — 19:00 в Акимовском районе неподалеку села Владимировка работники, находившиеся в полях, стали свидетелями падения вертолета россиян. Скорее всего произошло из-за технической неисправности, или он что-то задел. После падения поднялся черный дым, судя по всему, загорелся", - сообщил он.

По словам местных, на место падения вражеского вертолета, который "приземлился" от них на значительном расстоянии, приехало много оккупантов и так называемая "милиция".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».