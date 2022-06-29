Белорусский бизнес бьет рекорды по регистрации компаний в Польше 29.06.2022, 13:24

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Чем они занимаются?

Белорусский бизнес продолжает исход на Запад — в частности, в Польшу. За пять месяцев этого года там зарегистрировано 473 компании, где одним из учредителей являются юридические или физические лица из Беларуси. Это больше половины новых бизнесов с белорусским капиталом, открытых в Польше за весь прошлый год (912), и уже больше, чем их появилось в течение 2020 года (462).

Всего же, по данным Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (Главный центр экономической информации), на 27 мая этого года в Польше функционировало 3709 компаний с белорусским капиталом. Исходя из представленной информации стремительный рост их числа начался с 2015 года и достиг пика в прошлом году. Но на самом деле инвестировавших в экономику Польши белорусов гораздо больше — многие из них открывают дело под флагами других стран, резидентами которых они являются.

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Самыми привлекательными регионами для белорусского бизнеса остаются Мазовецкое воеводство и два восточных административных региона — Подляшье и Люблинщина. Сообща на них на указанную дату приходилось свыше 70% всех зарегистрированных компаний.

В столице Польши и Мазовии Варшаве сконцентрировано почти 50% всех бизнесов с белорусскими корнями (1789). Вторым идет Белосток (405), третьим — поветовый центр Люблинского воеводства Бяла-Подляска (199).

По сравнению с концом января этого года десятка самых популярных у белорусов регионов не претерпела изменений: в девяти из них число действующих компаний с резидентами Беларуси выросло и только в одном Великопольском воеводстве (административный центр — Познань) несколько сократилось.

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Не изменилась за последнее время и десятка самых привлекательных видов экономической деятельности. Корректировки здесь относятся к динамике роста одних направлений при сохранении на прежнем уровне или уменьшении представительства в других.

Почти на 100 увеличилось с конца января 2022 года число бизнесов в автомобильных перевозках и почти на 60 — IT-компаний. В оптовой неспециализированной торговле не произошло никаких изменений, а количество консалтинговых компаний и вовсе сократилось.

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КТО ПРИШЕЛ?

Из громких имен, отметившихся в этом году в польских регистрах, выделяются IT-компании.

К десяткам разработчиков, переведших в Польшу часть заказов и команд в прошлом и позапрошлом годах, в начале 2022-го добавились с офисами в Варшаве — Wargaming Group Виктора Кислого (Wargaming Warzaw) и A1QA Сергея Гвардейцева (A1QA Polska), во Вроцлаве — Qulix Александра Арабея (Qulix), в Кракове — Belka Games Дмитрия Хусаинова (Belka Games PL), в Познани — Soft-FX форекс-трейдера Александра Клименко (Soft-FX PL). Виктор Кислый и Сергей Гвардейцев фигурируют в документах, кстати, как граждане Кипра и Мальты соответственно.

Также свою дочернюю структуру в Польше в этом году зарегистрировал основной владелец компании-производителя оптических приборов Yukon Advanced Optics Worlwide Александр Ольшевский. Это Pulsar Optics PL, офис которой разместился в Ченстохове.

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