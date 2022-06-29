Как сейчас выглядит Кременчуг после ракетного удара российских преступников 29.06.2022, 13:23

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Фото: Efrem Lukatsky / AP

Жители города несут цветы и детские игрушки к торговому центру.

27 июня россияне нанесли два ракетных удара по Кременчугу в Полтавской области. Ракеты поразили гражданские объекты. Один из снарядов попал в торгово-развлекательный центр Amstor, в котором начался пожар.

По данным УНИАН, к этой минуте известно, что погибли 20 человек, 40 пропали без вести и еще 25 человек остаются в больнице.

После обстрела на площади 10 300 кв. м. занялся пожар. Россияне, в свою очередь, сначала отрицали причастность к происшествию, а потом заявили, что нанесли удар высокоточным оружием по складу боеприпасов, а в торговом центре на момент попадания ракеты не было людей. Однако их версию опровергают записи видеокамер и свидетельства очевидцев.

По оценкам украинских властей, во время нападения в торговом центре могли быть от 200 до 1000 человек. Многим удалось бежать в соседнее бомбоубежище, но другие могли остаться в ловушке.

Фото: Reuters / Forum

Фото: Reuters / Forum

Фото: Reuters / Forum

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне специально нанесли устрашающий удар по гражданскому объекту, а Эмманюэль Макрон назвал действия россиян военным преступлением.

Спикер командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат рассказал, что удар по Кременчугу Россия нанесла ракетой Х-22, выпущенной из дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.

Фото: Reuters / Forum

Фото: Reuters / Forum

Фото: Reuters / Forum

Пожар был очень мощным. Для гашения были задействованы 57 единиц техники, в том числе из Черкасской и Кировоградской областей, а также около 400 человек пожарной службы.

Жители Кременчуга в ответ на трагедию несут цветы и детские игрушки на место происшествия в знак памяти о жертвах.

Фото: Reuters / Forum

Фото: Reuters / Forum

Фото: Reuters / Forum

По поводу трагедии в Кременчуге был созван срочный Совет Безопасности ООН, ситуацию также обсудили главы стран «Большой семерки».

Напомним, что в субботу и воскресенье россияне нанесли ряд ракетных ударов по Киеву. Снаряды попали в детский сад и жилой дом.

Фото: Genya SAVILOV / AFP

Фото: Genya SAVILOV / AFP

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