«Самый большой заработок – 50 рублей» 29.06.2022, 13:33

Истории белорусов, которые торгуют в переходах.

За торговлю в неустановленных местах в Беларуси предусмотрен штраф до 50 базовых величин. Несмотря на риски, люди все равно несут в подземные переходы продукты, цветы и вещи в надежде заработать копейку к пенсии на их продаже.

Журналисты myfin.by поговорили с белорусами и узнали, какие жизненные обстоятельства толкают их на уличную торговлю и удается ли им что-то продать.

«Вчера чуть в обморок не упала в поле, где цветы для продажи собирала»

У подхода к Комаровскому рынку стоит женщина в шляпе с широкими полями. Знакомимся. Нина Ивановна. Продает яйца, укроп щавель.

– Пучок укропа – рубль. Пакетик щавеля – полтора рубля. Десяток яиц – пять рублей. Да, дороже, чем в магазине, но я же курочек комбикормом не кормлю. Покупаю для них зерно, картошку… На все деньги нужны.

Нина Ивановна приходит торговать на Комаровку раз в неделю. Стоит уже несколько часов. Сколько уже заработала, пока не считала. Сегодня в основном покупают щавель.

– Мой самый большой заработок здесь – 50 рублей, – вспоминает женщина. – Это для меня как дополнительный доход к пенсии. Сами понимаете, что она у нас небольшая.

Соглашаемся с Ниной Ивановной и покупаем у нее пучок укропа. Очень ароматный. Свой, с огорода.

Алла продает букеты из васильков. Как объясняет женщина, у нее есть постоянные покупатели, которые оптом покупают цветы по 4 рубля за букет.

– Одной женщине продала 20 букетиков, второй – 10. Ну, а они потом по Минску вечером будут продавать. В розницу другие цены. Такой большой букетик хочу за 10 рублей продать, этот поменьше – за пять. Покупают ли? Да, потихоньку.

Женщина признается, что такой вид заработка ей дается непросто.

– Вчера чуть в обморок не упала в поле, где цветы собирала. Такая жарища была! Собранные васильки с четырех вечера до двух ночи очищала. А что делать-то? Заплати за квартиру, телефон, интернет, Zala – и вся моя пенсия. Хорошо, если 100 рублей останется на питание. А как на них прожить-то? – задается резонным вопросом женщина.

«А что пенсионеру остается делать?»

В переходе на станции метро «Площадь Якуба Коласа» также идет активная торговля. Среди саженцев, васильковых букетов подмечаем пестрые круглые коврики.

– Я их сама связала крючком, – рассказывает Елена, продавец. – А что пенсионеру остается делать? Много ведь времени свободного. Такой коврик за 2 дня свяжу, если не отрываться. Продаю за 7 рублей. Но вот сколько сижу, никто даже не спросил,– с грустной улыбкой рассказывает женщина. – А это «бодики» от моей подросшей правнучки, – продолжает Елена. – Прихожу сюда раза два в неделю, по настроению. Удавалось мне что-нибудь продать? Нет, ну хотя бы на людей посмотрю.

Много в переходе и тех, кто продает саженцы комнатных растений. Одна из таких продавцов – 65-летняя Галина.

– Это я свои цветочки на зиму обрезала, чтобы они весной снова зацвели. Черенки выбрасывать жалко. Посадила их. Вот выросли, а мне же столько не надо цветов. Продаю все по 3 рубля – герань, бегонии, фикус…

На вопрос, удалось ли что-то продать, женщина с улыбкой отмахивается и говорит:

– За сегодня продала две герани. Хоть 6 рублей заработала. Ну какой здесь доход? Я вообще приехала сюда из Ивацевичей забрать на лето к себе внука. Взяла заодно сюда цветочки. Бываю здесь раз в месяц, может, даже реже. Беру с собой что-нибудь продать здесь. Хоть какое-то подспорье к пенсии.

«Пенсия 600 рублей, а на лечение мужа нужны деньги»

Самой разговорчивой среди всех продавцов в переходе оказалась Валентина. Женщина продает игрушки, одежду, сумки и много других вещей, за которыми стоит своя история. У каждого товара есть свой аккуратно написанный от руки ценник.

– Здесь мои вещи, вещи моих внуков, детей и племянников. Поскольку вещи продаются очень редко и плохо, то они как-то залеживаются, – объясняет женщина. – Вот эти шапочки связала моя племянница. Она живет без мужа, и ей тяжело одной. Вот продаю, чтобы им копейкой помочь.

Широкий ассортимент товара Валентина объясняет своим особым отношением к вещам.

– Не поднимается рука у меня выбросить все это. Я послевоенный человек. Родилась в 1946 году. Была четвертым ребенком в семье и цену вещам знаю.

Женщина признается, что торговать в переходе ее вынудили жизненные обстоятельства.

– Пенсия у меня 600 рублей, однако на лечение мужа нужно много денег. Вы думаете, приятно мне здесь стоять? Я работала заместителем начальника отдела технического контроля одного очень крупного завода. Здесь много людей с высшим образованием. Вон та женщина, например, учительница. Еще одна – заведующая лабораторией.

Раньше, лет 5 назад, я могла приходить сюда хоть каждый день, и всегда что-то покупали. А сейчас очень сильные конкуренты – секонд-хенды. А нам куда идти?

Завалили нас ношеной одеждой из Европы, а мы, получается, должны в переходе продавать вещи. У нас только один комиссионный магазин на весь Минск! – возмущается женщина. –Гоняют нас здесь. Штрафы хотят еще поднять. А лучше б сделали легальный рынок, где бы мы могли продавать бэушные вещи. Думаю, что и торговля тогда пошла бы лучше.

Что с комиссионными магазинами, он действительно один на весь Минск?

После разговоров с продавцами стало понятно, что люди решаются торговать в переходах не от хорошей жизни. Если не позволяет здоровье работать на пенсии, то продать укроп со своего огорода или ненужную вещь, считай, единственный способ заработать.

В то же время на столичных рынках выделяются места для торговли плодоовощной продукцией, которые доступны для пенсионеров бесплатно. Но многие герои жаловались именно на отсутствие возможности торговать вещами. Практически единственный способ – сдать их в комиссионный магазин. Они в Минске все еще есть, правда, их осталось совсем немного, но точно больше одного.

Смогли дозвониться в две «комиссионки» и узнали, какие вещи они принимают и сколько составляет сбор.

1. Комиссионный магазин на улице Маяковского принимает вещи по сезону в хорошем состоянии не старше трех лет. Не принимают детские вещи, обувь на высоком каблуке, классические женские и мужские костюмы. Комиссионный сбор – 45%.

2. Комиссионный магазин мебели на улице Ванеева. Принимают мебель и бытовую технику в хорошем состоянии. Комиссионный сбор – 39%.

Комиссионка – не единственная площадка для продажи бэушных вещей. Ненужную одежду разово (для торговли на постоянной основе нужно открывать ИП) можно продать и через интернет. Но многие пенсионеры от такого предложения только отмахиваются – слишком сложно разобраться, как это работает.

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