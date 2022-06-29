Байден: США увеличат военное присутствие в Европе 29.06.2022, 13:35

В Польше появится постоянный штаб 5-го армейского корпуса американских войск.

Президент США Джо Байден заявил, что США увеличат военное присутствие в Европе.

«В какой-то момент Путин нарушил мир в Европе… США и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО нужнее, чем когда-либо, и важнее, чем когда-либо», — приводит его слова сайт «Новое время».

Байден заявил, что планируется:

создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса США в Польше;

развернуть дополнительную ротационную бригаду в Румынии;

развернуть две дополнительные эскадрильи F-35 в Великобритании;

улучшить ротацию в странах Балтии;

развернуть два дополнительных эсминца ВМФ в Испании;

развернуть дополнительную ПВО Германии, Италии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».