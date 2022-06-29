Байден: США увеличат военное присутствие в Европе
- 29.06.2022, 13:35
В Польше появится постоянный штаб 5-го армейского корпуса американских войск.
Президент США Джо Байден заявил, что США увеличат военное присутствие в Европе.
«В какой-то момент Путин нарушил мир в Европе… США и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО нужнее, чем когда-либо, и важнее, чем когда-либо», — приводит его слова сайт «Новое время».
Байден заявил, что планируется:
создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса США в Польше;
развернуть дополнительную ротационную бригаду в Румынии;
развернуть две дополнительные эскадрильи F-35 в Великобритании;
улучшить ротацию в странах Балтии;
развернуть два дополнительных эсминца ВМФ в Испании;
развернуть дополнительную ПВО Германии, Италии.