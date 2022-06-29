Спутниковые снимки помогли разгадать тайну знаменитого конунга Харальда Синезубого 29.06.2022, 13:39

Он был первым христианским королем Дании.

Польские исследователи под руководством Марека Криды (Marek Kryda) с помощью спутниковых инструментов дистанционного зондирования изучили остров Волин, в особенности — окрестности деревушки Вейково. Там они обнаружили большой курган, в котором, возможно, находится могила датского короля Харальда I Гормссона, прозванного Синезубым (911-986 годы).

Курган не виден на поверхности, так как над ним возвели католический храм Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Находки, сделанные в его склепе, навели ученых на мысль, что где-то рядом должна быть могила Харальда Синезубого, пишет thefirstnews.com.

Харальд был первым христианским королем Дании (правил с 958 года и до смерти), при котором произошло объединение датских земель — Ютландии и Зеландии. Он распространил влияние датчан на Норвегию и даже какое-то время считался королем этой страны. Источники, в которых описывается его правление, довольно противоречивы.

Например, согласно «Деяниям данов», хронике датского историка XII Саксона Грамматика, именно этот король некогда захватил поселение Юлинум в устье Одера, а потом подарил его, дав в придачу крупный флот, шведскому принцу Стирбьерну Сильному, положив таким образом начало легендарным йомсвикингам.

Но согласно «Саге об йомсвикингах», они были язычниками, поклонялись Тору и Одину. А Харальд был христианином, более того, в 965 году вся Дания официально приняла христианство — возможно, по политическим соображениям.

Кроме того, пока нет никаких археологических находок, которые бы указывали на то, что в устье Одера стоял крупный город с большим флотом. То есть само существование Йомсборга (бывший Юлинум) под вопросом.

Вернемся к находкам в католическом храме. Считается, что впервые кости и погребальный инвентарь в склепе под ним обнаружили в 1841 году, когда строили каменный храм на месте старой деревянной церкви. Но ничего трогать не стали. А вот в 1945 году майор польской армии Стефан Сильски и его брат Михал прибрали то, что нашли в церкви, к рукам. Среди трофеев был так называемый диск Гормссона, или золотой диск Харальда Синезубого.

Находку тогда никто не оценил, и диск хранился в сундучке со старыми пуговицами почти 60 лет. В 2014 году правнучка одного из братьев нашла его и показала школьному учителю. Дело было в Швеции, куда переехала семья, поэтому учитель и предположил, что это артефакт эпохи викингов, — и был прав.

Вогнутый золотой диск весит чуть более 25 граммов, его диаметр — четыре с половиной сантиметра. На одной стороне изображен равноконечный крест, а на другой — надпись «+ ARALD CVRMSVN + REX AD TANER + SCON + JVMN + CIV ALDIN +», что в переводе означает «Харальд Гормсон, король датчан, Сконе, Йомсборга (Jumne), город Алдинбурга».

Шведский историк и археолог Свен Росборн (Sven Rosborn) предположил, что этот диск — часть погребального инвентаря короля Харальда. Следовательно, могилу надо было искать поблизости.

Проблема в том, что историки не вполне представляют обстоятельства смерти короля. По версии Адама Бременского и Саксона Грамматика, Харальда убил собственный сын по причине религиозных разногласий: Свен Вилобородый якобы был язычником. Не то чтобы мы сомневались в самом факте: традиции «родственных» убийств у викингов были давние и прочные. Но вот язычество Свена вызывает вопросы. Даже после смерти Харальда его наследник продолжал чеканить монеты с крестом, кроме того, известно, что он лично приказал построить несколько христианских храмов.

Предположение Росборна о том, что Харальд Синезубый был похоронен в Вейково, основано исключительно на исследованиях диска Гормссона и семейных архивов Сильских в Швеции. Без доказательств, сделанных на месте, его теория была лишь хорошо задокументированной догадкой.

Теперь же спутниковое исследование, кажется, подтверждает существование большого кургана в Вейково, что, в свою очередь, указывает на вероятную правоту Росборна. Скорее всего, курган — настоящая могила Харальда, над которой потом воздвигли церковь.

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