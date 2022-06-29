У Путина — синдром «маленького мужчины» 5 29.06.2022, 13:46

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Министр обороны Британии дал убийственную характеристику главе РФ.

У президента России Владимира Путина, который развязал жестокую войну в Украине, "синдром маленького мужчины". Так считает министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает The Guardian.

Уоллес считает, что этот "синдром" у Путина в избытке.

"Я безусловно думаю, что взгляд Путина на себя и мир — это синдром маленького мужчины, взгляд мачо. Вы редко слышите словосочетание "синдром маленькой женщины". Вы всегда слышите "синдром маленького мужчины", и у него это в избытке", — сказал Уоллес.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Путин действительно болен болезнью, которая еще страшнее, чем рак - "болен" неуважением к украинскому народу и пытках украинцев. Этим "заражены" еще и многие люди из его окружения.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Путин не начал бы войну, если бы был женщиной. Он считает Путина примером "токсичной маскулинности", а "спецоперацию" Путина - "безумной мачо-войной". Джонсон добавил, что в мире на руководящих должностях должно быть больше женщин.

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