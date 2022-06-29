Роман Бессмертный: Ценностный набор белорусов постоянно разворачивает их в Европу 2 29.06.2022, 13:51

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Роман Бессмертный

Белорус — это европейская нация.

Украинский дипломат и политик Роман Бессмертный в программе «Разные люди» вспоминает, что последние протесты полуторагодовалой давности в Беларуси показали, что молодому поколению не нужен Лукашенко и его истеблишмент.

«Белорус – это европейская нация. Сейчас, когда идет война России против Украины, 85% того, что именуется россияне, поддерживают Путина. У белорусов может 5-6% поддерживающих Лукашенко в этих действиях. Это говорит о том, что белорусы - цельная нация с ценностным набором, который цивилизационно их разворачивает в Европу все время», - объясняет Роман Бессмертный.

Тем не менее, добавляет политик, нельзя исключать возможность пересечения границы белорусскими войсками, мудро будет рассматривать несколько вариантов развития событий в сегодняшней ситуации. В частности, говорит он, это диапазон от тактических маневров белорусской армии до пересечения границы и атаки.

«В этой шкале от победы максимальной до максимального поражения украинский политикум блудит, как паршивая девка. И это меня больше всего пугает, потому что, когда ты знаешь свою цель, ты понимаешь, какое тебе нужно оружие, какого количества армия, какой тактики, на какое время. Потому что хуже всего сейчас в этой ситуации военному, солдату. В конце концов, он просто должен знать свой маневр, а он его не знает», - говорит Роман Бессмертный.

Как предполагает дипломат, ситуация может сложиться так, что единственным способом спасти себя для Лукашенко будет бросить войска на Украину, чтобы выиграть время и убежать. По его мнению, этот вариант тоже нельзя исключать. С другой стороны, считает политик, сейчас Вооруженными силами Беларуси руководит Кремль, то есть он может их использовать в войне против Украины.

«Другое дело – насколько эти вооруженные силы выполнят команды. Я не случайно говорил о том, что белорус – это не русский, вряд ли он в большей массе согласится с этим», - подчеркивает Роман Бессмертный.

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