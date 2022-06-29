Британия ввела санкции против олигархов Потанина и Гуцериева 29.06.2022, 13:56

Кто еще попал под удар?

Правительство Великобритании расширило список российских физических и юридических лиц, попавших под санкции. Теперь в нем есть предприниматели самый богатый человек России олигарх Владимир Потанин, бизнесмен Саид Гуцериев, глава ХКФ Банка (Home Credit Bank) Иван Тырышкин, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и его супруга Анна.

Также Великобритания ввела санкции против Московского индустриального банка и компании R-Style Softlab, занимающейся разработкой банковского ПО.

Санкции подразумевают запрет на въезд в Великобританию, заморозку активов и ограничение ведения бизнеса с организациями, которые связаны с людьми из "черного списка".

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев – муж Анны Цивилевой, двоюродной племянницы президента Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании издания "Агентство". По данным журналистов, при переходе на госслужбу супруг передал Анне свою долю в одной из крупнейших угольных компаний в России – "Колмар".

Ранее власти Великобритании внесли в свой санкционный список председателя совета директоров "Национальной медиа группы" Алину Кабаеву и ее бабушку Анну Зацепилину, главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, российского детского омбудсмена Марию Львову-Белову, а также оккупационные власти Херсонской области.

Кроме того, британское правительство запретило оказание России финансовых и брокерских услуг, также запрещается ввозить в страну европейские валюты и фунты стерлингов, ряд товаров и технологий для нефтеперерабатывающей промышленности.

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